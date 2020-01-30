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Пожар на маслозаводе локализован - УЧС Усть-Каменогорска
30 Января 2020 15:11
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УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В Усть-Каменогорске объявлена локализация пожара на маслозаводе, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям.
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В УЧС рассказали, что общая площадь пожара на данный момент составляет 670 кв. метров. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации пожара задействовано 70 человек личного состава и 20 единиц техники, которые продолжают работать на месте.
«Локализация объявлена в 13 часов 29 минут. К расследованию причин пожара специалисты приступят сразу после полной ликвидации огня», - пояснили в УЧС.
Напомним, что сегодня, 30 января, в 11 часов 10 минут на территории маслозавода по улице Степная произошел пожар. Горел цех очистки семян подсолнечника, склады сырья и галерея.
Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Происшествия,
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