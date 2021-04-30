Пожар на Макинской птицефабрике: куры не пострадали

МАКИНСК. КАЗИНФОРМ – Пожар на Макинской птицефабрике на площади 800 кв.м удалось потушить за 43 минуты, при этом куры предприятия не пострадали, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Акмолинской области.

Инцидент произошел 29 апреля. В 17:34 пожарным–спасателям Буландынского района поступило сообщение о том, что произошел пожар в корпусе №7 по выращиванию птиц Макинской птицефабрики.

«Пожарным удалось за 43 минуты потушить пожар на площади 800 квадратных метров и не допустить перехода огня на другие объекты. Нужно отметить, что птицы не пострадали. В момент пожара здание было пустое. Жертв и пострадавших нет», - отметили в ведомстве.

Общая площадь корпуса №7 составляет 1930 квадратных метров. Пожар локализован в 18:04, ликвидирован в 18:18. На месте пожара работали 10 пожарных-спасателей, три работника негосударственной противопожарной службы и семь сотрудников Макинской птицефабрики.

Как добавили в ведомстве, причина пожара устанавливается.

Спасатели региона в очередной раз напомнили о необходимости соблюдать правила пожарной безопасности, при возникновении пожара срочно звонить на номер «101» либо «112».



