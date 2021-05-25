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    18:45, 24 Май 2021 | GMT +6

    Пожар на ГРЭС – о фейковой рассылке предупредили казахстанцев

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК прокомментировали распространяемое в социальных сетях видео о пожаре на одной из государственных районных электростанций (ГРЭС), передает МИА «Казинформ».

    В социальных сетях распространяется видеозапись пожара на ГРЭС. Министерство по чрезвычайным ситуациям РК проверило информацию и сообщает, что по стране такой факт не зарегистрирован. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали. Все государственные районные электростанции на территории Казахстана работают в штатном режиме.



    Теги:
    МЧС Закон и право Происшествия, ЧС Другие государственные органы Общество Происшествия
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