Пожар на ГРЭС – о фейковой рассылке предупредили казахстанцев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Министерстве по чрезвычайным ситуациям РК прокомментировали распространяемое в социальных сетях видео о пожаре на одной из государственных районных электростанций (ГРЭС), передает МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяется видеозапись пожара на ГРЭС. Министерство по чрезвычайным ситуациям РК проверило информацию и сообщает, что по стране такой факт не зарегистрирован. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали. Все государственные районные электростанции на территории Казахстана работают в штатном режиме.