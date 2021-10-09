Пожар на границе с РФ в Атырауской области: увеличено число бригад скорой помощи

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Из-за пожара в на побережье Каспийского моря в Курмангазинском районе Атырауской области в Астрахани увеличили число бригад скорой помощи, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

В Курмангазинском районе Атырауской области, граничащем с Астраханью, со 2 октября продолжает гореть тростниковая растительность на побережье Каспия. Площадь пожара превысила 14 тысяч гектаров.

«В результате облета побережья были обнаружены два фронтальных очага, один из которых расположен на территорий Макашского сельского округа - на границе Исатайского и Курмангазинского районов, и второй очаг - в районе Тенизского сельского округа. Проведено десантирования личного состава в сторону Макашского сельского округа на побережье Каспийского моря. В данный момент силами и средствами ДЧС Атырауской области проводятся работы по тушению возгорания», - сообщает пресс- служба ДЧС региона. Тем временем, из-за направления ветра гарь и смог от сгорающего камыша уносит в сторону Астрахани.

В пресс-службе минздрава Астраханской области сообщили, что в центре медицины катастроф и скорой медицинской помощи объявлена повышенная готовность. На работу вывели дополнительные бригады скорой помощи. Особое внимание будет уделяться вызовам по поводу обострения хронических бронхолегочных заболеваний, которых с каждым днём становится больше.

Как ранее сообщалось, пожар на границе с РФ продолжают тушить в Атырауской области.