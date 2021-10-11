Пожар на границе с РФ в Атырауской области продолжают тушить
«По состоянию на 11 октября 2021 года имеются два фронтальных очага возгорания камыша, один из которых расположен на территории Макашского сельского округа и второй - в районе Тенизского сельского округа. В связи с болотистой местностью побережья Каспийского моря наземный подъезд техники для тушения камыша отсутствует.
По уточненным данным площадь пожара составляет 550 га, из них ликвидировано 420 га: с помощью водно-сливного устройства потушено 35 га, личным составом ликвидировано 197 га, самоликвидировано 188 га. На месте возгорания работают силы и средства ДЧС Атырауской области. Вертолетом АО «Казавиаспас» осуществляется аэровизуальный осмотр и сброс воды. Произведён 21 сброс 63 тонн воды. В ликвидации на сегодняшний день задействовано 34 человек личного состава, 5 единиц техники, 4 мотопомпы, 1 генератор, 1 человек и 1 единица техники трактор John Deere-6135B Атырауского аграрно-технического колледжа, а также 1 борт вертолета МИ-871 с ВСУ-5 и 5 членов экипажа АО «Казавиаспас».Тушение продолжается, угрозы населённым пунктам нет»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.
Напомним, в Курмангазинском районе Атырауской области, граничащем с Астраханью, со 2 октября продолжает гореть тростниковая растительность на побережье Каспия.