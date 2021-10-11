Пожар на границе с РФ в Атырауской области продолжают тушить

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Курмангазинском районе Атырауской области на границе с Российской Федерацией продолжаю тушить пожар на побережье Каспия, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«По состоянию на 11 октября 2021 года имеются два фронтальных очага возгорания камыша, один из которых расположен на территории Макашского сельского округа и второй - в районе Тенизского сельского округа. В связи с болотистой местностью побережья Каспийского моря наземный подъезд техники для тушения камыша отсутствует.

По уточненным данным площадь пожара составляет 550 га, из них ликвидировано 420 га: с помощью водно-сливного устройства потушено 35 га, личным составом ликвидировано 197 га, самоликвидировано 188 га. На месте возгорания работают силы и средства ДЧС Атырауской области. Вертолетом АО «Казавиаспас» осуществляется аэровизуальный осмотр и сброс воды. Произведён 21 сброс 63 тонн воды. В ликвидации на сегодняшний день задействовано 34 человек личного состава, 5 единиц техники, 4 мотопомпы, 1 генератор, 1 человек и 1 единица техники трактор John Deere-6135B Атырауского аграрно-технического колледжа, а также 1 борт вертолета МИ-871 с ВСУ-5 и 5 членов экипажа АО «Казавиаспас».Тушение продолжается, угрозы населённым пунктам нет»,- сообщили в пресс-службе ДЧС региона.

Напомним, в Курмангазинском районе Атырауской области, граничащем с Астраханью, со 2 октября продолжает гореть тростниковая растительность на побережье Каспия.