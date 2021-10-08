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    20:35, 07 Октябрь 2021 | GMT +6

    Пожар на границе с РФ продолжают тушить в Атырауской области

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - В Атырауской области продолжают тушить тростниковые заросли на побережье Каспия на границе с Российской Федерацией, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «С 5 по 6 октября 2021 года при проведении космомониторинга через сайт «Геосат» на территории Курмангазинского района были выявлены несколько очагов возгорания тростниковой растительности. На основании собранной информации, 6 октября была проведена наземная разведка сотрудниками ОЧС Курмангазинского района и Тенизского сельского округа. Установлено, что до очага возгорания от районного центра приблизительно 50-60 километров. В связи с болотистой местностью побережья Каспийского моря наземный подъезд техники для тушения камыша отсутствует. Из-за порывов ветра с юга на запад дым распространяется на соседнюю Астраханскую область Российской Федерации. 7 октября 2021 года в 10 часов 30 минут был направлен вертолет МИ-8 (АМТ) ЗРФ РГП «Казавиаспас» с водосливным устройством ВСУ-5, в составе 5-ти человек экипажа и 16 сотрудников ДЧС с пожарно-техническим вооружением», - сообщили в пресс- службе ДЧС Атырауской области.

    В результате облета побережья были обнаружены два фронтальных очага, один из которых расположен на территорий Макашского сельского округа - на границе Исатайского и Курмангазинского районов и второй очаг в районе Тенизского сельского округа. Проведено десантирования личного состава в сторону Макашского сельского округа на побережье Каспийского моря.
    В данный момент силами и средствами ДЧС Атырауской области проводятся работы по тушению возгорания. Об изменениях обстановки будет сообщено дополнительно.



    Теги:
    Атырауская область Каспийское море Происшествия, ЧС Происшествия
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