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Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области ликвидировали

Редактор:  
Гульмира Байзакова
2 Мая 2023, 08:57
Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области ликвидировали Фото: пресс-служба ДЧС Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Пожар на газоперерабатывающем заводе в Актюбинской области ликвидировали в 06:20. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу акимата Актюбинской области.

Напомним, 1 мая в 15:55 на пульт 112 поступило сообщение о том, что на территории газоперерабатывающего завода №2 АО «СНПС-Актобемунайгаз» произошло возгорание УПЛУ-1 (установка получения лёгких углеводородов) на месторождении Жанажол Батпаккольского сельского округа Мугалжарского района. 4 рабочих, получившие ожоги, экстренно были госпитализированы в Центральную больницу Темирского района. Состояние пострадавших стабильно тяжелое.

В 20:35 возгорание было локализовано.

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