26 Июля 2022 10:18

Пожар на газонаполнительной станции ликвидировали в столице

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Крупный пожар на газонаполнительной станции ликвидировали ночью в Нур-Султане. В результате пожара пострадали четыре человека. Об этом сообщили в столичном департаменте по чрезвычайным ситуациям, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ранее сообщалось , что 25 июля в 22:05 часов на пульт «101» поступило сообщение о пожаре по адресу: переулок Кобда, 6. Незамедлительно на место вызова были направлены подразделения ДЧС города Нур-Султана.

По прибытию пожарных установлено, что происходит горение шести в ряд стоящих одноэтажных зданий, кровля двухэтажного ангара, а также в помещении газонаполнительной станции происходило факельное горение газа.

Как уточнили в ДЧС, на месте пожара создан штаб пожаротушения, организованы боевые участки тушения пожара.

«В условиях высокой температуры, сильного нагрева, рискуя своей жизнью, огнеборцы локализовали пожар в 00:05 часов и ликвидировали в 01:23 часов», - сообщили в ведомстве.

По информации станции скорой помощи, с места пожара с термическими ожогами различной степени тяжести госпитализированы в многопрофильную городскую больницу №1 четверо пострадавших.

Как проинформировали в ДЧС, причина пожара устанавливается.