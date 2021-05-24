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    11:52, 24 Май 2021 | GMT +6

    Пожар на двух объектах торговли произошел в ВКО

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    УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Спасатели ликвидировали пожар и произвели дымоудаление на двух объектах торговли в Восточно-Казахстанской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента по чрезвычайным ситуациям ВКО.

    «23 мая в 17:01 по улице Молдагуловой в пристройке к отдельно стоящему зданию продуктового магазина произошел пожар. На момент оперативного прибытия спасателей на месте происшествия горела макулатура, деревянные конструкции пола, кровли, внутренняя отделка стен здания. Пожарные в считанные минуты справились с огнем на площади 6 кв метров. Причиной пожара послужила детская шалость с огнем.

    24 мая в 05:00 по проспекту Ауэзова в торговом зале гастронома произошло короткое замыкание холодильной витрины. На месте происшествия спасатели провели дымоудаление», - сообщили в ДЧС ВКО.

    В Восточном Казахстане с начала года на объектах торговли произошло 15 пожаров.

    ДЧС ВКО рекомендует предпринимателям во избежание пожара строго соблюдать правила безопасности. Содержать в исправности автоматическую пожарную сигнализацию. Иметь необходимое количество первичных средств пожаротушения. Персоналу уметь действовать при пожаре и вовремя проходить противопожарные инструктажи.


    Теги:
    МЧС Восточно-Казахстанская область Регионы Казахстана Происшествия, ЧС Происшествия
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