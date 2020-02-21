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Пожар на бывшем химзаводе в Атырау потушен

21 Февраля 2020 18:43
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Пожар на бывшем химзаводе в Атырау потушен

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Пожар на химзаводе в Атырау потушен, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Пожар произошел в двухэтажном здании неработающего химического завода. Впоследствии здесь был расположен цех по производству полиэтиленовых пакетов, принадлежащий ТОО «Индустриальный парк «Мангистау». Произошло возгорание отходов целлофана на площади 350 метров при общей площади здания цеха в шесть тыс. кв. м. На место тушения пожара выезжали два расчета. Огонь локализован и потушен. Пострадавших нет», - сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области.

Причины пожара устанавливаются.

Как мы ранее сообщали, в Атырау тушили пожар на территории химического завода, где раньше выпускались полимеры. Пожар был опасен ещё и тем, что завод расположен в непосредственной близости от ТЭЦ.



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Ключевые слова: Атырауская область, Происшествия, Другие государственные органы,
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Автор:

А. Соколов

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