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вчера 17:00
Пожар на АЗС в Алматы ликвидирован
АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Пожар на АЗС в Алматы ликвидирован, передает корреспондент МИА «Казинформ».
«В 10:16 в центральную диспетчерскую ДЧС Алматы поступило сообщение о том, что по адресу Алатауский район, проспект Рыскулова, дом 103ж происходит горение автозаправочной станции. На место вызова были по повышенному номеру направлены пожарные подразделения. По прибытию на место было установлено горение кассового зала, автозаправочной станции «Petrol Asia» с переходом на кровлю СТО общей площадью 110 кв. м. Пожар был локализован в 10:32. Ликвидирован в 10:56. На месте происшествия работает в настоящее время 43 сотрудника, и 11 единиц техники», - рассказал на брифинге в Алматы заместитель начальника ДЧС Алматы Арман Байгелов.
Напомним, в Алматы сегодня произошел пожар на АЗС.
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