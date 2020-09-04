Пожар бушует на нефтяном супертанкере у берегов Шри-Ланки

КОЛОМБО. КАЗИНФОРМ - В четверг у восточного побережья Шри-Ланки загорелся нефтяной супертанкер. Власти начали буксировку заполненного нефтью судна после того, как оно начало дрейфовать в сторону суши, сообщил в пятницу представитель военно-морского флота страны, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Reuters.

Пожар все еще бушует на танкере New Diamond, перевозившем около 2 миллионов баррелей нефти. На борту находились 23 члена экипажа, один из которых считается погибшим, остальные спасены.

Сообщается, что признаков утечки нефти с судна не обнаружено. В тушении пожара принимают участие корабли ВМФ России и береговой охраны Индии.

Пожар, возникший в машинном отделении в четверг утром, перекинулся на мостик корабля, зафрахтованного Indian Oil Corp (IOC) (IOC.NS) (Индийская государственная нефтегазовая компания).

Сначала судно выбросило на мель в 38 км (24 милях) к востоку от города Тирукковил. Власти начали буксировку танкера на восток, подальше от побережья.

Тирукковил - город в районе Ампары Шри-Ланки, который сильно пострадал в результате цунами 2004 года в Индийском океане. Поблизости находится всемирно известное место для серфинга Аругам-Бей.

Сообщается, что один из моряков предположительно погиб. Всего в составе экипажа было 5 граждан Греции и 18 граждан Филиппин. Один из членов экипажа ранен.

Отмечается, что судно вышло из порта Мина-Аль-Ахмади в Кувейте и направлялось в индийский порт Парадип, где у компании IOC есть НПЗ с производительностью 300 тысяч баррелей в день.