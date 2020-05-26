Поздравлениями по случаю праздника Ораза айт обменялись Елбасы и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.
Стороны обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю праздника Ораза айт, который широко отмечается во всем исламском мире.
Нурсултан Назарбаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поддержали меры Правительств двух стран в борьбе с эпидемией коронавируса и отметили необходимость принятия дальнейших мер на глобальном уровне для преодоления пандемии.
В завершение беседы стороны отметили широкие перспективы и большой потенциал для наращивания сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.
- Елбасы и Президент Турции обсудили ситуацию с пандемией коронавируса
- Елбасы поздравил с 10-летием Международной тюркской академии
- Нурсултан Назарбаев: Ораза айт объединяет всех казахстанцев
- Библиотека Елбасы запустила виртуальную выставку к 30-летию института президентства в РК
- 1,3 млн казахстанцев получили помощь от фонда «Birgemiz»
- Нурсултан Назарбаев принял Ахметжана Есимова
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана