Поздравлениями по случаю праздника Ораза айт обменялись Елбасы и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев провел телефонный разговор с Наследным принцем Абу-Даби, заместителем Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бен Заидом Аль Нахаяном, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Елбасы.

Стороны обменялись теплыми поздравлениями и пожеланиями по случаю праздника Ораза айт, который широко отмечается во всем исламском мире.

Нурсултан Назарбаев и шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахаян поддержали меры Правительств двух стран в борьбе с эпидемией коронавируса и отметили необходимость принятия дальнейших мер на глобальном уровне для преодоления пандемии.

В завершение беседы стороны отметили широкие перспективы и большой потенциал для наращивания сотрудничества между Казахстаном и ОАЭ в политической, торгово-инвестиционной и культурно-гуманитарной сферах.