Поздравления Президента передал ветеранам ВОВ аким Акмолинской области

В преддверии празднования Дня Победы аким Акмолинской области Марат Ахметжанов объезжает с поздравлениями ветеранов Великой Отечественной войны, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, накануне празднования Великой Победы аким региона Марат Ахметжанов объехал уже нескольких ветеранов ВОВ, передав поздравление от Президента страны Касым-Жомарта Токаева и вручив памятные подарки.

— Мы благодарны Вам за победу. Вы творили историю и являетесь героем для подрастающего поколения. Желаю Вам крепкого здоровья и благополучия, — отметил М. Ахметжанов.

Так, аким посетил Нұрғасыма Әжітаева, проживающего в городе Косшы. В январе этого года ветерану войны исполнилось 99 лет. Секретом своего долголетия аксакал считает здоровый образ жизни и честный труд. Нұрғасым Әжітайұлы родился 1 января 1925 году в Восточно –Казахстанской области, на службу был призван в 1943 году, окончил снайперскую школу в городе Чите. Принимал участие в Курской битве, участвовал в боях за Берлин, в составе 293-й стрелковой дивизии воевал в войне против Японии. В мирное время трудился на разных должностях. Воспитал 7 детей, имеет 10 внуков и 9 правнуков. За мужество и отвагу награжден Орденом Отечественной войны 2-й степени, медалью «За победу над Японией», медалью Жукова.

Аким посетил также ветерана войны Казимира Беймарта. Ветеран родился 16 октября 1926 года. На службу был призван из села Тайынши. Прошел месячный курс пулеметчика в Семипалатинске, после направили в пулеметную роту. Воевал на 1-м Прибалтийском фронте в 1128-м стрелковом полку. За мужество и доблесть награжден медалями «За боевые заслуги», «За победу над Германией», Орденом Отечественной войны I степени. В мирное время работал в Кокшетауской области, воспитал четверых детей.

Еще один ветеран, которого уже навестил аким области — Арсентий Щудляк. В 1925 году Арсентий Андреевич со своей семьёй переехал в Казахстан. В 1943 году он был призван в армию в 127-й стрелковый полк. Принимал участие в войне с Японией, в освобождении города Андунь, с марта 1946 по апрель 1948 годы служил в 268 автомобильном батальоне. После демобилизации работал в железнодорожной военизированной охране Щучинска. Воспитал троих детей, пять внуков и 9 правнуков. За отвагу награжден орденом Отечественной войны 2 степени, медалями «За Победу над Германией», «За Победу над Японией», медалью Жукова.