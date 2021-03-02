Поздравления ко Дню благодарности поступают из зарубежных стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Поздравления ко Дню благодарности пришли из Азербайджана, Болгарии, Израиля, России и Украины, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на МИД РК.

«За всё тебя благодарю»

Вот что пишет Мехрибан Касумова, журналист азербайджанского телеканала «СВС»:

22 счастливых года подарил мне Казахстан. Я родилась и выросла в этой стране – стране, где представители разных народов и национальностей живут в мире и согласии. Пожалуй, это самое важное для меня и это то, о чем, в первую очередь, я говорю, когда у меня спрашивают о Казахстане. Моя семья оказалась там не в результате репрессий – это был просто переезд во время Советского Союза. Воспоминания детства, юности и уже периода, когда становишься личностью – только все хорошее, доброе и родное. Никогда не было ощущения, чувств, что я не дома. Я благодарна Казахстану за мирное небо над головой!

Мои первые и по сей день лучшие друзья – казахи, русские, немцы, украинцы. Наши соседи – тоже все разной национальности – роднее и ближе родственников. Ходить друг к другу в гости, вместе отмечать, как мусульманские, так и христианские праздники – это действительно бесценно! Мы все общаемся до сих пор, несмотря на расстояние. Я благодарна Казахстану за настоящих и искренних людей в моей жизни!

Средняя школа с аттестатом отличия, высшее учебное заведение с красным дипломом и, что, пожалуй, самое главное, первые шаги в профессиональной деятельности. Я благодарна Казахстану за данное мне образование и за опыт в журналистике!

«День благодарности» - это по праву заслуженный праздник Казахстана. Страна достойна всяческих похвал, ведь сегодня, как и все предыдущие десятилетия, не так уж просто, хранить доброту, терпимость, толерантность и традиции мультикультурализма. Очень сложно, в период, когда в мире происходят самого разного рода конфликты, в том числе межэтнические, сохранять внутри государства дружбу… И нет, речь не о дружбе народов, а именно народа. В Казахстане один единый народ. Очень многие оказались там, будучи депортированными, но никто, я уверена в этом, не чувствовал себя чужим!

Каждый, кто побывал в этой стране, кто хоть немного смог окунуться в эту жизнь, ознакомиться с ее традициями и обычаями, говорит, в первую очередь, и о духе свободы!

Бескрайние просторы родного края,

Навеки в памяти моей

Оставят след неизгладимый

И дух свободы тех степей,

Где я родился, рос и возмужал,

И, повзрослевши, дал себе я слово,

Нельзя забыть родной свой край

Нет в мире больше такового.

Эти строки я написала перед переездом из Казахстана. Так пришлось, по независящим от меня причинам. Но и сегодня, спустя годы, я подписываюсь под каждым своим словом и с гордостью говорю о том, что я из Казахстана. Это моя родина. И я благодарна ей за мои 22 счастливых года.





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Посол МИД Республики Болгария Василий Петков, отмечая, что 110 лет назад болгары из Украины нашли свой второй дом в Казахстане, написал:

В связи с прекрасным праздником в Республике Казахстан – «День благодарности», в качестве бывшего Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Болгария в Республике Казахстан (2015-2019), я хотел бы использовать этот замечательный повод, чтобы выразить свои самые искренние и сердечные поздравления замечательному народу Казахстана и руководству страны.

Республика Казахстан является многонациональной и толерантной страной, в которой в мире и согласии проживает более 120 этносов, в том числе более 110 лет и этнические болгары, которых Казахстан принял из Украины и Бессарабии, нашедшие впоследствии там свой второй дом. Эти этнические болгары являются естественным мостом дружбы между нашими двумя народами. Сегодня, в Республике Казахстан функционируют и активно развиваются болгарские культурно-просветительские центры, которые поддерживают изучение болгарского языка и культуры. Это является вкладом в более активное сотрудничество между нашими двумя народами в сфере культуры и просвещения.

Желаю Вашей прекрасной стране, с которой соединяют нас вековые исторические, культурные и духовные отношения, мир и благоденствие!

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Председатель Всеизраильской Ассоциации выходцев из Казахстана Зина Полянская также направила поздравительные строки:

Казахстан отмечает День благодарности! С Праздником Друзья-Земляки!

Вот уже шесть лет как 1 марта в стране отмечают этот праздник. Предложение об учреждении нового праздника в казахстанском календаре, озвучил Первый Президент Казахстана - Елбасы Нурсултан Назарбаев, выступая на открытии ХХІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана (АНК), которая была образована 1 марта 1995 года. Этот день действительно стал ярким праздником милосердия, дружбы и любви всех казахстанцев друг к другу!

В 1941-45гг. многие евреи эвакуировались в Казахстан, многие из них сыграли выдающуюся роль в развитии культуры республики; среди них Е.Брусиловский — один из основоположников казахского музыкального искусства. Также среди них были известные кинорежиссеры, операторы, художники - Зальцман, главный художник Казахфильма. Главные режиссеры Алма-Атинского театра русской драмы Я. Штейн, А.Локшин. И в разные годы в Казахстан были депортированы целые народы. Казахские семьи находившиеся во время войны, после войны в крайней нужде, принимали их в свои саманные дома, оказывали внимание, гостеприимство, делились всем чем было. Моя бабушка с мамой, в годы войны попали в эвакуацию в Казахстан из Одессы. После войны назад не вернулись, так как узнали что их дом разбомбили. Прошло время, я родилась и выросла в Казахстане, и конечно соседи, подруги и друзья у меня были всех национальностей, но никто, никогда не выделял, кто какой! Все жили дружно! Конечно моя Родина Казахстан, там мои друзья и подруги школы, техникума, с университета, там моя любимая работа, связанная со службой в армии.

Друзья меня навещают тут в Израиле. Перезваниваемся, переписываемся, всегда хочу быть в курсе событий происходящих дома, в Алматы! Поэтому по приезду в Израиль в 2001 году сразу нашла земляков и мы открыли нашу Ассоциацию выходцев из Казахстана! В этом году нам 20 лет! Здорово,что есть такой праздник - День образования АНК - 1 марта, как День благодарности всех этносов друг другу и к казахам, проявившим милосердие и принявшим этих людей как родных. Праздник символизирует дружбу, мир, единство наций и народностей, проживающих в республике. Казахстан известен своей многонациональностью. Здесь проживают 130 этносов.

В большую казахскую семью входят узбеки, русские, украинцы, немцы, корейцы, уйгуры, кыргызы, евреи, армяне, грузины и многие другие. Все они представляют собой один дружный народ под названием казахстанцы. Праздник самый добрый и светлый. Это здорово, что в этот день можно поблагодарить и поддержать своих близких и друзей. Мы выходцы из Казахстана тоже присоединяемся к этому празднику и очень благодарны Казахстану за годы проживания на этой прекрасной земле! Поздравляем Первого Президента - Елбасы Н. Назарбаева, Главу государства Касым-Жомарта Токаева и весь народ Казахстана с праздником, с Днем благодарности и желаем республике дальнейшего процветания и укрепления добрых традиций дружбы и братства казахстанцев друг к другу!

Любимый Казахстан!

Могучая страна!

Где я родилась и росла

И часть всей жизни провела

Куда всегда хочу вернуться

И в детство снова окунуться!

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Драматург, сценарист, преподаватель драматургии Школы-студии МХАТ им. Вл.И. Немировича-Данченко, номинант театральной премии «Золотая Маска» в номинации «Лучшая работа драматурга» Олжас Жанайдаров отмечает:

Из России – с любовью

1 марта в Казахстане отмечается День благодарности – и в этой связи я, живущий в России с пяти лет, хочу сказать спасибо своей исторической родине. Я родился и вырос в Алмате, мои родственники жили и живут в разных уголках Казахстана, и даже находясь в Москве, я интересуюсь тем, что происходит в стране. Связь с родиной существовала с самого детства.

Тогда Казахстан возникал в жизни короткими летними вспышками – обычно в июне я отправлялся к родственникам в Кустанай и на два месяца погружался в знойный мир бешбармака, кумыса, дачного варенья. За дастарханом звучала казахская речь, в чай щедро лилось молоко.

Еще Казахстан присутствовал в родительской квартире в Москве. По стенам висели зарисовки юрт в степи, в шкафу пузатыми томиками топорщились книги Мухтара Ауэзова, Абдижамила Нурпеисова, Олжаса Сулейменова (кстати, меня назвали именно в честь прославленного казахского поэта), в углу спальни стояла домбра. Всё это было когда-то перевезено в Россию отцом и матерью и бережно сохранено. Книги были прочитаны в юности, а уроки игры на домбре были пройдены в школьные годы.

Но главным проводником и хранителем родной культуры всегда была еда. На выходных наша большая семья садилась за стол и лепила манты. В казане на плите шкворчали баурсаки, в холодильнике ждал сочный казы. Помню, что когда-то пригласил на день рожденья своих московских одноклассников и угостил их бешбармаком – для меня до сих пор это вкуснейшее блюдо на свете. Однажды я узнал, что вкусовые привычки формируются еще в раннем детстве – тогда я понял, что любовь к казахской кухне была предопределена с самого начала.

Еще в детстве меня и моих братьев водили в воскресную школу при посольстве Казахстана в России. В просторных кабинетах с зеленым сукном на столах нас и других юных соотечественников, волею судьбы оказавшихся на чужбине, учили языку, музыке, рисованию с народным колоритом.

Казахстан по-прежнему находится в моем сердце – теперь эта связь укрепляется уже моей профессиональной деятельностью. Мои пьесы зачастую повествуют о жизни казахов в России или исследуют историческое прошлое Казахстана. Эти тексты ставят на родине – например, одной из самых популярных там пьес является «Джут», посвященный трагическим событиям голода 1930-х годов. Текст был поставлен в театрах Алматы, Нур-Султана, Актау, Петропавловска, Уральска, Усть-Каменогорска. Моя театральная деятельность позволяет мне вновь и вновь приезжать в Казахстан, делать проекты, дружить, знакомиться с новыми людьми и делать всё, чтобы искусство на моей исторической родине развивалось.

Я желаю Казахстану и его жителям процветания, благополучия, успехов! Верю, что мою историческую родину ждет прекрасное будущее, в котором каждый гражданин будет иметь все возможности для самореализации, а государство – обладать высоким статусом и весом на мировой арене. Алға, Казахстан!

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Народный депутат Украины V и VI созывов Юлия Ковалевская отмечает:

10 лет моей жизни связано с гостеприимной казахской землёй. День благодарности – это светлый символ согласия всех национальностей, представители которых в разные годы жили и живут на земле Казахстана.

В трудные годы казахский народ оказал приют миллионам людей, оказавшихся здесь вследствие драматических событий ХХ века. Именно в то время были заложены основы взаимоуважения и дружелюбия, умения находить общий язык, которыми характеризуются межэтнические отношения в Казахстане и сегодня.

Нынешняя непростая ситуация в глобальном масштабе как никогда ранее актуализирует успешный опыт Казахстана по недопущению противостояния на национальной почве, сохранению мира на земле, где бок о бок живут люди, говорящие на разных языках, исповедующие различные религии, придерживающиеся своих традиций.

Мне очень приятно, что более 10 лет моей жизни связано с гостеприимной казахской землёй. Здесь я росла и училась. В вашей стране у меня осталось множество близких друзей. И я уверена, что именно взвешенная политика компромисса и толерантности, примеры которой всему миру даёт Казахстан, являются ориентирами на пути к преодолению новых вызовов и угроз, стоящих перед человечеством.