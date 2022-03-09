Поздравительные письма от имени Президента РК получили жамбылские женщины

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ – В акимате Жамбылской области награждали женщин, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе главы региона, аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев встретился с представительницами прекрасного пола, внесшими весомый вклад в социально-экономическое, общественно-духовное развитие региона и вручил поздравительные письма от имени Президента РК Касым-Жомарта Токаева.

В числе тех, кто получил поздравительные письма от Главы государства, депутат Жамбылского областного маслихата Айгуль Акчалова, директор центра духовно-нравственного развития «Анаға тағзым» Эльмира Мырза-Гали, генеральный директор НИИ проблем биологической безопасности Кунсулу Закарья, заведующая лабораторией этого института Куляйсан Султанкулова, поэтессы Умит Битенова, Шырынкуль Мамасерикова, спортсменки Фируза Шарипова и паралимпийская чемпионка Зульфия Габидуллина.

«Поздравляю Вас с 8 марта - Международным женским днём! Пусть этот замечательный праздник будет преисполнен тепла, нежности, заботы, любви и счастья. Продолжайте нести добро и радость окружающим Вас людям. Желаю Вам крепкого здоровья, благополучия и успехов!», - говорится в письме.

Глава региона выразил благодарность женщинам от имени Главы государства за плодотворную работу и весомый вклад в развитие области.

Бердибек Сапарбаев подчеркнул, что в стране уделяется большое внимание вопросам защиты материнства и детства, в том числе вопросам совершенствования медицинской помощи, улучшения социальной защиты. В Казахстане созданы все условия для самореализации женщин, сказал глава региона, подчеркнув неоценимую роль женщин в воспитании подрастающего поколения, будущих граждан Казахстана.