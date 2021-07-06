Поздравительные адреса от глав иностранных государств поступают на имя Елбасы

НУР-СУЛТАН.КАЗИНФОРМ - На имя Нурсултана Назарбаева поступает праздничная корреспонденция от лидеров зарубежных государств по случаю празднования Дня столицы и дня рождения Елбасы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Elbasy.

В своей телеграмме Президент Российской Федерации Владимир Путин подчеркнул, что впечатляющие успехи, достигнутые Казахстаном в социальном, экономическом и общественно-политическом развитии, неразрывно связаны с именем Первого Президента.

«Трудно переоценить Ваш личный вклад в построение и укрепление отношений союзничества и стратегического партнерства между нашими странами. Уверен, что эти отношения, а также конструктивное взаимодействие в рамках ЕАЭС, ОДКБ, СНГ и ШОС будут и впредь развиваться на благо братских народов России и Казахстана, в интересах обеспечения безопасности на евразийском пространстве», - говорится в телеграмме В.Путина.

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин особо отметил успехи в укреплении и развитии двусторонних отношений Казахстана и Китая.

«Вы всегда будете оставаться хорошим другом Китая. Я высоко ценю Ваш неоценимый вклад в развитие отношений между Казахстаном и Китаем. Верю, что Вы и впредь будете уделять внимание и оказывать поддержку укреплению дружбы между нашими государствами», - написал Си Цзиньпин.

Президент Республики Узбекистан Шавкат Мирзиёев отметил вклад Нурсултана Назарбаева в углубление многостороннего сотрудничества между узбекским и казахским народами.

«Мы признаем Вас в качестве великого лидера многонационального народа Казахстана, видного государственного деятеля и талантливого политика, имеющего огромное уважение не только в нашем регионе, но и во всем мире. Благодаря Вашей плодотворной деятельности и проводимой мудрой внутренней и внешней политике Вы достигли того, что Республика Казахстан заняла одно из достойных мест на международной арене», - говорится в телеграмме Президента Республики Узбекистан.

В своем письме Президент Республики Таджикистан Эмомали Рахмон подчеркнул роль Елбасы в становлении и процветании независимого Казахстана.

«Ваша многолетняя продуктивная деятельность в качестве Первого Президента Республики Казахстан по праву снискала Вам заслуженный авторитет и всеобщее уважение. С Вашим именем неразрывно связаны все грандиозные достижения современного Казахстана в социально-экономическом и общественно-политическом развитии, в укреплении его авторитета на международной арене», - говорится в телеграмме Э.Рахмона.

Президент Украины Владимир Зеленский пожелал Первому Президенту Казахстана крепкого здоровья, долголетия и новых успехов в его деятельности во благо процветания Казахстана.

«Ваш уникальный опыт государственного строительства и жизненная мудрость являются образцом преданного служения высшим интересам народа дружественного Казахстана. Верю, что заложенный благодаря Вашим усилиям прочный фундамент отношений устойчивого партнерства между Украиной и Республикой Казахстан и в дальнейшем будет служить углублению взаимовыгодного сотрудничества в интересах обоих государств», - написал В.Зеленский.

Теплые слова поздравления и добрые пожелания также содержатся в телеграмме Президента Республики Корея Мун Чжэ Ина.

«Во время нашей встречи в рамках моего визита в Казахстан в 2019 году я был впечатлен Вашим многолетним опытом и мудростью. Вы сыграли ключевую роль в том, что за 30 лет своей независимости Казахстан достиг значительных результатов. Благодаря своим лидерским качествам Вы создали прочный фундамент для дальнейшего развития государства», - говорится в телеграмме.