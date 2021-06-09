Поющие барханы и жеті ханша: в Нур-Султане состоялось открытие ретроспективной выставки

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня в столице в Национальном музее РК состоялось открытие Международной ретроспективной выставки Евразийского союза дизайнеров, приуроченной к 30-летию Независимости Казахстана, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Основная цель выставки заключалась в продвижении казахстанских дизайнеров, художников на мировые рынки, а также продвижение традиций, нравов, обычаев, культуры и достопримечательностей Казахстана в мировое сообщество.

В рамках сегодняшнего мероприятия состоялась презентация экспозиций по дизайну одежды, выставка картин, ювелирных украшений, а также работ по декоративно-прикладному искусству и скульпторов. Международная ретроспективная выставка Евразийского союза дизайнеров является единственным в Азии и проводится в два основных фокуса EXPO и SHOW.

«Хочу поблагодарить этнодизайнеров, специально приехавших на выставку из разных регионов страны. Этнодизайн является одним из сложных направлений в искусстве. Наша главная цель заключалась в том, чтобы пояснить остальным и себе, что же значит этнодизайн. Среди коллекций есть работы, представленные ранее за рубежом на международных показах», - отметил председатель Евразийского союза дизайнеров Ермек Асылханов.

Изначально планировалось, что Международная ретроспективная выставка пройдет с участием дизайнеров из зарубежных стран, в частности из России, Германии, Франции, Италии и других. Однако из-за нынешней ситуации они не смогли приехать в страну для участия в показе. Поэтому сегодня на выставке представлены работы отечественных дизайнеров.

«Мы готовимся к 10-летию Евразийского союза дизайнеров. Членами нашей организации являются дизайнеры Италии, Германии, Франции, России, Средней Азии. В проекте участвуют только члены союза. Заявку на участие в выставке одежды подавали около 50 дизайнеров, среди которых отобрали 22. По составу сегодня приехали 18 дизайнеров. По декоративно-прикладному и изобразительному искусству, по ювелирным украшениям получили около 300 заявок, 115 из них сегодня подготовили экспозицию», - отметила член Евразийского союза дизайнеров Гульнар Жунусова.

Первая часть мероприятия охватила показ коллекции отечественных дизайнеров, среди которых красивые и яркие наряды в национальном колорите. Необычную коллекцию «Поющие барханы» представил директор и основатель бренда «Zeken Moda» Кайролла Абишев.

«Коллекцию подготовил в 2015 году на большой конкурс в Москве. В том году в конкурсе приняли участие 124 дизайнеров. Именно эта коллекция принесла мне гран-при. Коллекция посвящена поющему бархану на территории национального парка Алтын-Эмель. Бесконечное движение песка побудило создать такую скучную по цвету, но красивую коллекцию. Каждый миг природы необычайно красив. Песок не просто двигается, еще и поет. Сегодня представил ее на выставке, потому что сейчас прививаем молодежи вкус национального стиля, традиционного и этнического стиля», - поделился Кайролла Абишев.

Кроме «Поющих барханов», зрителей удивили наряды «Девушки Турана». В пошиве одежды широко используются такие материалы как войлок и шелк. А яркие, сочные цвета прекрасно подчеркивают красоту девушек Турана. Коллекция «NEO FELT» состоит из 5 луков, включающих в себя одежду сезона осень-зима. Изготовлена из 100% итальянской шерсти, маргеланского шелка и вискозы растительного происхождения. Универсальная цветовая гамма позволяет использовать ее в качестве капсульной коллекции, так как предметы гармонично сочетаются по форме и стилю. Сдержанное применение казахских национальных орнаментов придают коллекции стиль NEO FOLKLOR.

В коллекции бренда LATUHA представлены модели современного кроя, окутанные шлейфом восточных мотивов. «Караван 2021» - для людей, которые устали от масс-маркета, для людей не стесняющихся выражать себя. Кроме одежды в коллекции есть аксессуары, в частности сумки и украшения.

Вторая часть выставки охватила различные картины казахстанских художников, изделия ювелиров из серебра, также изделия декоративно-прикладного искусства.

Необходимо отметить, что Евразийский союз дизайнеров – уникальная площадка и колоссальная возможность заявить о себе и продемонстрировать ее избранной, профессиональной аудитории.

Выставка декоративно-прикладного, изобразительного искусства и ювелирных украшений продлится до 25 июня в Национальном музее РК.