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    00:01, 18 Апрель 2022 | GMT +6

    Пойму Иртыша в Павлодарской области затопят на 65%

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В Павлодарской области природоохранный попуск воды, который продлится 24 дня, позволит залить 60-65% поймы Иртыша, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Заместитель акима Павлодарской области Мейрам Утешов принял участие в заседании постоянно действующей межведомственной комиссии по использованию водных ресурсов Иртышского каскада водохранилищ. В ходе заседания утверждены параметры природоохранного попуска из водохранилищ Восточно-Казахстанской области.

    На своей личной странице в Instagram он написал, что общий объём сброса воды - 4,64 кубических километра. Сроки прохождения - с 15 апреля по 8 мая.
    «Данные параметры попуска позволят в достаточном объёме залить пойму (212 тысяч гектаров, или 60-65 процентов), обеспечить оптимальные условия для нереста рыб и сохранения биоразнообразия флоры и фауны пойменных ландшафтов», - добавил замглавы региона.
    М. Утешов также сообщил, что также будут минимизированы очаги пожаров, и эффективно проведены дезинсекционные работы против кровососущих насекомых.
    Напомним, 17 апреля произошел пожар в пойме Иртыша вблизи сел в Аксу.

    Теги:
    Вода Экология Павлодарская область
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