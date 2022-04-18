Пойму Иртыша в Павлодарской области затопят на 65%
Заместитель акима Павлодарской области Мейрам Утешов принял участие в заседании постоянно действующей межведомственной комиссии по использованию водных ресурсов Иртышского каскада водохранилищ. В ходе заседания утверждены параметры природоохранного попуска из водохранилищ Восточно-Казахстанской области.
На своей личной странице в Instagram он написал, что общий объём сброса воды - 4,64 кубических километра. Сроки прохождения - с 15 апреля по 8 мая.
«Данные параметры попуска позволят в достаточном объёме залить пойму (212 тысяч гектаров, или 60-65 процентов), обеспечить оптимальные условия для нереста рыб и сохранения биоразнообразия флоры и фауны пойменных ландшафтов», - добавил замглавы региона.
М. Утешов также сообщил, что также будут минимизированы очаги пожаров, и эффективно проведены дезинсекционные работы против кровососущих насекомых.
Напомним, 17 апреля произошел пожар в пойме Иртыша вблизи сел в Аксу.