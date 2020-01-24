Пойманную в Семее рысь временно поселили в биологическом центре

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ. – Пойманную в Семее рысь временно поместили в областной детский биологический центр, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Природоохранная полиция организовало дежурство и засаду по отлову рыси. После того, как ее поймали, стражи порядка отвезли питомца в детский биологический центр», - пояснили в пресс-службе управления полиции города Семея.

В биоцентре отметили, что приняли рысь на временное содержание. Испуганное животное при виде человека рычит. Зоологи стараются не беспокоить хищника, так как во время отлова рысь получила большой стресс.

«Рысь поселили в вольере рядом с медведем. Сейчас она не выходит, спряталась в домике. Мы ей сено постелили. Дали два кусочка мяса, но пока она не прикасается к еде. На ручную не похожа, скорее всего, пришла из-за погоды», - пояснили в биоцентре.

Дальнейшая судьба рыси пока неизвестна. Известно, что данный вид занесен в Международную Красную книгу.

Напомним, что прошедшей ночью рысь была поймана в одном из подвалов жилого дома в Семее. В общественном объединении «ОСА» ВКО отметили, что хищное животное задушила более 20 кошек этого микрорайона.