Пойдут ли в школу казахстанские дети и когда начнется их вакцинация

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В каком формате начнут обучение казахстанские школьники в первой четверти, перейдет ли отечественная система образования на традиционный формат обучения и внедрят ли проект Ashyq в учреждениях образования - на эти и другие вопросы ответил в ходе брифинга в СЦК заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования МОН РК Жомарт Карамбаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как отметил представитель МОН, все будет зависеть исключительно от эпидемиологической ситуации.

«Это зависит от эпидемиологической ситуации. Решение принимается Межведомственной комиссией по нераспространению коронавируса, а также постановлением Главного государственного санитарного врача. При улучшении эпидситуации Министерство готово перейти на традиционный формат обучения», - сказал Жомарт Карамбаев.

Понятно, что в этом вопросе многое будет зависеть также от вакцинации учителей.

«Никаких требований не выставляется, учителя добровольно вакцинируются. Главное, чтобы сформировался коллективный иммунитет», - пояснил Жомарт Карамбаев.

Вместе с тем он добавил, что желательно достичь 100-процентной вакцинации учителей.

В ведомстве отмечают, что в высших учебных заведениях, а также в колледжах уже планируется с нового учебного года внедрять проект Ashyq, но вот со школами пока вопрос не решен.

«Этот вопрос обсуждался, но пока в планах. Сейчас ничего конкретного мы не можем сказать. Но в высших учебных заведениях, а также в колледжах, уже планируется с нового учебного года этот проект внедрить», - сообщил Жомарт Карамбаев.

Спикер добавил, что протоколы действий в случае выявления лиц с «красным» статусом остаются теми же.

Вместе с тем заместитель председателя Комитета дошкольного и среднего образования рассказал о подготовительной работе к началу учебного года.

«Мы проводим комплексные работы. На случай перехода на традиционный формат обучения занимаемся вопросами окончания ремонта школ к новому учебному году, вопросом вакцинации учителей, вопросами сохранения всех санитарных и эпидемиологических требований в школах», - сказал Жомарт Карамбаев.

Ранее вице-министр здравоохранения РК Ажар Гиният сообщала, сколько детей заразилось коронавирусом в Казахстане.

«С начала года 34 тысячи детей заболели коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день на стационарном лечении находятся 558 детей, наблюдаются 13 новорожденных с коронавирусной инфекцией», - сказала Ажар Гиният.

Спикер добавила, что с начала 2021 года в Казахстане наблюдается рост заболеваемости КВИ в четыре-пять раз. В тяжелом состоянии находятся четыре ребенка.

В свою очередь, министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал, когда планируется вакцинация детей в Казахстане.

«Наши дети должны получить возможность привиться. Пока мы не можем назвать конкретные сроки. Но уже сейчас многие родители обращаются и просят привить детей. К сожалению, пока таких вакцин нет в Казахстане. Как только появится возможность, мы эту доступность обеспечим», - заверил Алексей Цой.

Министр подчеркнул, что вакцинация детей будет добровольной, по выбору родителей.

Ранее он рассказал и о планах по вакцинации детей и подростков 12-18 лет в Казахстане препаратом от Pfizer/BioNTech.

«К сожалению, мы для взрослых даем такую возможность, а для детей сейчас у нас нет возможности. То есть это право выбора родителей. С 12 лет сейчас рекомендовано применение вакцины Pfizer. Мы таргетируем возраст от 12 и старше», - сказал Алексей Цой.

Отметим, что и Глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил обеспечить доступность американской вакцины Pfizer для граждан Казахстана.

«Сегодня нашим гражданам доступен ряд вакцин, включая препарат QazVac собственной разработки, чего не имеют подавляющее большинство стран. Однако расширение набора доступных вакцин, в том числе международно признанных, все еще необходимо. Здесь следует учитывать появление новых штаммов, а также ценовые и качественные параметры препаратов. В прошлом году я давал соответствующее поручение», - сказал Касым-Жомарт Токаев на расширенном заседании Правительства.

Он также отметил, что поставка вакцин Pfizer, выделенных компанией для Казахстана, была сорвана. «Справочно я могу сказать, что, в соответствии с договоренностями, Pfizer планировал поставить в Казахстан в мае текущего года 2 миллиона доз. Правительство связывает срыв поставки препарата с рядом требований, которые были выдвинуты Pfizer. Однако данные условия являются стандартными для всех стран, которые закупают вакцину. Недавно поступило новое предложение, где содержится весь алгоритм действий», - рассказал Глава государства.

«Говорят, что Глава государства - Президент должен подписать соответствующий указ. Если в этом есть необходимость, я готов это сделать. Поручаю Правительству, Администрации Президента разобраться в сложившейся ситуации и принять меры в отношении должностных лиц, которые допускают срыв поставки этого необходимого препарата на наш рынок», - сказал Президент.

«В конце концов мы должны диверсифицировать свои предложения в отношении граждан. И, возможно, некоторые граждане хотели бы привиться именно этой вакциной. Поэтому дайте возможность этим гражданам сделать это. Проблему нужно решить в кратчайшие сроки и обеспечить доступность вакцины Pfizer для казахстанцев», - заявил Глава государства.



