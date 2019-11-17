Появление Золотой Орды предопределило политическую историю Европы и Азии - Айрат Ситдиков

ТАРАЗ. КАЗИНФОРМ - Ученых шести стран собрала в Таразе двухдневная Международная научно-практическая конференция «Таласский курултай: история и память», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Темой научного обсуждения в стенах Таразского государственного университета имени М-Х. Дулати стали Таласский курултай 1269 года и 750-летие Золотой Орды. Широкое освещение этих исторических событий инициировал Президент РК Касым-Жомарт Токаев.

Открыл пленарное заседание конференции побывавший с рабочей поездкой в регионе заместитель Премьер-министра РК Бердибек Сапарбаев, поздравивший участников со столь важным событием для развития отечественной историографии и научного подхода к истории тюркских народов.

В числе гостей научно-практической конференции в Таразе - представитель российской археологической науки, доктор исторических наук Айрат Ситдиков, ответивший на вопросы корреспондента МИА «Казинформ».

Отметим, что пятый год Айрат Ситдиков возглавляет Институт археологии имени А.Х. Халикова Академии Наук Республики Татарстан, сфера его научной деятельности - средневековая археология Поволжья, проблемы археологии Казанского ханства. Им не просто исследованы памятники города Казани, - кремль и зона охраняемого культурного слоя, несколько городищ и могильников - но создана методическая основа таких исследований, что позволило обосновать 1000-летний возраст Казани. Всесторонние научные обоснования, экспертизы, аналитические материалы стали основой для принятия решения о включении «Болгарского историко-археологического комплекса» в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

По убеждению археолога Айрата Ситдикова, находить свидетельства прошлого, интересоваться своим наследием - всегда актуально, а при нынешнем развитии научных технологий материал для изучения находится буквально под ногами, в почве, поэтому вся земля является источником колоссальной информации.

- Встреча, которая проходит в Таразе, - рассказал в беседе с корреспондентом МИА «Казинформ» Айрат Ситдиков, - связана со значимым историческим событием, повлиявшим на мировую историю. Появление крупнейших государств, связанных с Монгольской империей, безусловно, соотносится с событиями в Таласской долине. Появление Золотой Орды, формирование улусов Чагатайского и других предопределило политическую историю как Европы, так и Азии.

- Насколько в наше время эта тема интересна серьезной науке?

- Сегодня эта научная проблематика вызывает большой интерес, и исследователи разных стран обращаются к наследию этого исторического явления, оставившего огромное количество исторических свидетельств и объектов культурного наследия.

- А если говорить конкретно о российской науке…

- В Российской Федерации проводится обширная работа по изучению археологии и истории Золотой Орды, проходят специальные конференции, ведутся целенаправленные работы по изучению конкретных наиболее значимых исторических памятников. Это связано со столичными центрами Золотой Орды, расположенными на территории Поволжья – это и Свияжское городище, и Царевское городище и другие. Конечно, особое внимание, в течение уже нескольких десятилетий, приковано к Болгарскому городищу, где ведутся масштабные исследования. Это городище стало объектом Всемирного культурного наследия, что подчеркивает значение таких памятников в мировой культуре.

- Что увидели археологи, работая на этих городищах?

- Эти работы позволят нам понимать многие моменты, связанные с масштабом и уровнем развития не только государства, но и повседневной жизни людей. Виден высокий уровень развития городской культуры, экономики, домового хозяйства, сельского хозяйства. Это позволяет формировать понимание современных процессов развития культуры общества, так как многие народы и языки современной Евразии складывались и формировались в рамках развития этих крупных политических государственных образований.

Мы проводим исследования на таких археологических памятниках, как Свияжское городище, Болгарское городище, а также на территории Кавказа - городище Маджар. Все эти работы позволяют нам на примере подобных крупных городов, являющихся центром сосредоточения и развития культуры городской жизни, увидеть особенности развития как самого государства, так и отдельных его столичных центров. Сегодня выходит много работ, монографий, посвященных археологии и изучению этих объектов.

- Насколько в Российской Федерации поддержали эту значимую историческую дату - 750-летие Золотой Орды?

- Конечно, тема Золотой Орды, поднятая в этом году в связи с 750-летием, обозначила серию конференций, проводившихся в разных странах. Конференции проходят в России, в Казахстане, во Франции, Турции. Это еще раз приковывает наше внимание к этой проблеме и дает возможность начать новый этап изучения истории прошлого – как самой Золотой Орды, так и территорий улусов Монгольской империи.

- Спасибо за беседу!

Организаторами Международной научно-практической конференции «Таласский курултай: история и память» выступили Международная Тюркская академия совместно с Таразским государственным университетом имени М.-Х. Дулати.

СПРАВКА КАЗИНФОРМА:

Ситдиков Айрат Габитович (род. 24 января 1973 г.) — российский, татарстанский археолог, доктор исторических наук, специалист по средневековой археологии Поволжья, археологии Казани.

Активно занимается созданием новых направлений в археологической науке: внедрением современных технологий в археологию в области археометрических исследований и реставрации, разработкой геоинформационной системы «Археология Татарстана», управляемой базы данных археологии республики, Единого госреестра объектов историко-культурного наследия, крупных программ и проектов по изучению и сохранению историко-культурного наследия народов Татарстана, России и Евразии.

При его участии созданы такие крупные музейные центры, как Музей Болгарской цивилизации, «Казанская панорама». Примером новации в сфере сохранения и популяризации историко-культурного наследия является создаваемый под его научно-методическим руководством «Музей археологического дерева» в Свияжске.