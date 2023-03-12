Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Атырауская область

Появление кирпичей в ямах на дорогах объяснили в Атырау

Автор:  
Виктор Сутягин
12 Марта 2023, 11:18
Появление кирпичей в ямах на дорогах объяснили в Атырау Фото: социальные сети

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – В акимате Атырау заверили, что это лишь временная мера до начала ямочного ремонта, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В социальных сетях распространяются фотографии, на которых видны заложенные кирпичами ямы на центральном мосту и дорогах Атырау.

«Появление кирпичей в ямах, образовавшихся на асфальтовом покрытии за зиму, это временная мера до начала ремонта. Начнется он сразу с наступлением устойчивой теплой погоды в Атырау. Если погода позволит, ремонт дорог запланирован на третью декаду марта. Сегодняшняя мера направлена на то, чтобы минимизировать неудобства для водителей», - говорится в сообщении пресс-службы городского акимата.

На центральном мосту летом планируется провести не ямочный, а средний ремонт.


Атырауская область   Акимат   Регионы   Дороги   Атырау  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Полный текст выступления Главы государства на втором заседании Национального курултая
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Как прошел Национальный курултай в Туркестане
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
Глава государства провел второе заседание Национального курултая
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами
В Туманном Альбионе горят леса: британский опыт борьбы с пожарами