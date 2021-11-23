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Появится сверхскорость - Багдат Мусин о внедрении 5G в Казахстане

Автор:  
Акбота Кузекбай
23 Ноября 2021, 01:15
Появится сверхскорость - Багдат Мусин о внедрении 5G в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК Багдат Мусин рассказал, что даст внедрение технологии 5G в Казахстане, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В 2022-2023 годах будут развернуты 5G-сети. Мы реально в трех городах покажем высококлассный интернет с помощью 5G», - сказал министр во время программы «Национальный интерес» с Ерланом Бекхожиным на телеканале «Хабар».

Министр рассказал, что дает внедрение технологии 5G.

«Та скорость, которая сегодня есть в некоторых местах, так скажем, «летает интернет» - она должна быть везде. Скорость, которая предоставляется в 4G, будет в несколько десятков раз улучшена. Поэтому мы говорим о том, что появится сверхскорость, а сверхскорость породит новые сервисы, которые сегодня даже уму непостижимы. Благодаря тому, что появился 4G, соцсети с неимоверной скоростью приобрели в развитии. Уже появились новые соцсети. А 5G - это сверхскорости, автономный транспорт «без водителя»», - сказал Багдат Мусин.

Глава МЦРИАП заверил, что в 2022-2023 годах в Казахстане значительно улучшат качество интернет-связи.

Напомним, ранее сообщалось, что операторы связи начали тестирование 5G в определенных локациях Нур-Султана и Алматы.


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