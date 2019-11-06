Появится ли марганцевый завод в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ – В Жаксынском районе Акмолинской области местные жители не могут договориться с представителями компании ТОО «ТКС Жаксылык», планирующими постройку марганцевого завода в поселке Жаксы. Население считает, что такое производство навредит окружающей среде и здоровью людей. Подробности ситуации выяснял корреспондент МИА «Казинформ».

«Будучи представителем компании, я попросил сделать экологические заключения. На самом деле, никаких экологических загрязнений нет, может быть, будут по ходу, но скорее всего вряд ли – все делалось по совету тех, кто раньше уже занимался таким же производством. Сам я химик по образованию. Мы передаем полностью проект акимату, там все расписано», - рассказал Казинформу представитель компании ТКС Жаксылык Ануар Хамит.

По словам мужчины, марганец очень вредный лишь в том случае, если его суточная доля будет 40 промилле и выше. Однако на будущем производстве таких доз не будет.

«Во-первых, он у нас он добывается не в чистом виде, и его процентное соотношение на тонну руды 14%. Плюс – на месте мы его даже не перерабатываем. Добываем, дробим на фракции и отправляем на заводы. При этом не используется никаких химикатов», - пояснил А. Хамит.

Как добавил собеседник, ведя статистику, он понял, что возмущены те люди, у которых есть работа и хорошая зарплата.

«У них нет проблем, они не хотят изменений. Я не могу понять мотивацию людей, чтобы не пускать большие инвестиции - градообразующее предприятие, которое обеспечит работой минимум 200 человек с заработной платой 150 тысяч тенге. А это около 30 млн тенге только заработный фонд в месяц», - добавил мужчина.

Свой комментарий по сложившейся ситуации высказал и аким Жаксынского района Бауыржан Малгаждаров.

«Существуют установленные законом процедуры. Они обратились с заявлением на предоставление земельных участков. Никакой позиции против этого у акимата нет. Просто есть процедуры, которые нужно всем соблюдать. В рамках этих процедур есть их заявление о предоставлении земельных участков. На сегодня есть заключение земельной комиссии об отказе в предоставлении этих земельных участков. Акимат на основании этого заключения земельной комиссии принял постановление об отказе. Это официальная позиция», - отметил в разговоре с Казинформом аким.

Собеседник также добавил, что вопросы рассматривались на земельной комиссии, в состав которой для прозрачности входят также и представители общественности.

«На сегодня от жителей района написаны заявления в областную прокуратуру, пока вопрос не разрешен», - добавил Б. Малгаждаров.