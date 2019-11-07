Появится ли Face Pay и оплата банковской картой в общественном транспорте Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ерлан Адилов рассказал о том, появится ли в общественном транспорте Алматы оплата банковской картой и Face Pay, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На пресс-конференции Ерлана Адилова попросили ответить, появится ли в Алматы система оплаты аналогичная столичной Face Pay, то есть оплата за проезд при помощи биометрии - фотографии лица.

«Что касается Face Pay мы не знаем, но сейчас директор Транспортного холдинга Алматы находится в командировке как раз по работе внедрения новых инноваций. Работа над этим ведется, и я думаю, в ближайшее время мы дадим всем знать обязательно. Сейчас ведутся переговоры с различными банками, вопросы прорабатываются по внедрению оплаты банковской картой, но это еще находится в работе», - сказал заместитель руководителя управления городской мобильности города Алматы Ерлан Адилов на брифинге в Алматы.