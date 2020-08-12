Появился виртуальный тур по Вознесенскому собору в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Вознесенский собор в Алматы открывает двери виртуального тура по архитектурному памятнику. Посетить его можно на сайте собора, передает МИА «Казинформ».

«Запуск приурочен к памятной дате – официальному открытию храма. 12 августа (30 июля по старому стилю) 1907 г. епископ Туркестанский и Ташкентский Димитрий (Абашидзе) торжественно освятил новопостроенный Вознесенский собор. Виртуальный тур по собору создан по инициативе Митрополита Александра. Реализован проект на основе волонтерско-меценатской поддержки по призыву в соцсетях. На наш призыв отозвался панорамный фотограф Дмитрий Ананьев (владелец платформы fotosfera.kz ). Проект от разработки концепта до реализации занял менее чем два месяца. На сегодня наш виртуальный тур в Казахстане лучший. Во времена карантина и ограничения на посещение общественных мест люди могут из своих домов – с компьютеров, планшетов и телефонов, увидеть собор во всем его великолепии. Особенность проекта заключается в том, что каждый может зайти в алтарь. Посмотреть, как расположен престол, как расположен жертвенник. Для нас этот вопрос принципиальный. Каждый православный христианин и всякий человек, интересующийся культурным и духовным наследием, должен знать, как устроен храм», - говорится в сообщении, опубликованном на канале собора в Telegram .

Как отмечается, виртуальный тур также дает возможность выхода через верхний клирос на колокольню и на крышу. Предусмотрена возможность облета собора на квадрокоптере, чтобы увидеть панораму этого архитектурного и инженерного шедевра с высоты птичьего полета.

Посетить виртуальный тур по Вознесенскому собору в Алматы и увидеть его в мельчайших деталях можно из любой точки мира. Это возможность для архитекторов, историков, иконописцев, исследователей изучить изменения в интерьере храма и увидеть результаты реставрационных работ. Уникальность и смысл реставрации заключается в том, что это не простое воссоздание утраченного, а реализация планов, которые Андрею Павловичу Зенкову и его коллегам в первой половине 20 века не удалось воплотить.

«Собор и визуально очень красивый объект, и в культурно-историческом смысле интересный памятник, – комментирует свою работу Дмитрий Ананьев, панорамный фотограф. - После реконструкции он наполнен красивыми образами, фресками, иконами, интересным освещением, сложным сочетанием красок и визуальных образов, которые мне как фотографу очень интересны. Во мне это пробуждает желание сразу тянуться к фотокамере и запечатлевать ту красоту, которую я вижу».

В общей сложности для создания тура было отснято около одной тысячи снимков. Из этих фотографий были созданы двадцать две сферических панорамы (360х180) в высоком разрешении, которые составили основу виртуального тура. В целом за двадцать минут можно поверхностно ознакомиться с туром. Однако в зависимости от времени и желания, его можно рассматривать часами.

Виртуальный тур по Вознесенскому собору – долгосрочный и развивающийся проект. Впоследствии по мере возникновения новых технических возможностей его информационную часть планируется расширять мультимедийным и видео контентом. Так, например, рассматривается возможность добавления колокольного звона, создания для каждой иконы QR-кода с краткой информацией, молитвой, историей того или иного образа. Добавится перевод на государственный язык и английский как международный язык и другие.

Напомним, Вознесенский собор в Алматы - один из самых высоких в мире православных деревянных храмов, построенный в 1904-1907 годах Андреем Зенковым. Оригинальные конструкции высотного здания до 54 метров обеспечили надежность сооружения во время землетрясения 1910 года. Оно было построено целиком из деревянных деталей, соединенных друг с другом металлическими крепежными изделиями. Храм в себя вмещает 1800 человек.

В октябре 2019 года собор официально открыли после крупномасштабной реставрации. Ранее о последних штрихах реставрации Казинформу рассказал ключарь Вознесенского кафедрального собора протоиерей, куратор реставрационных работ Александр Суворов.