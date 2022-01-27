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Появился тизер уникальных костюмов казахстанских знаменосцев для Олимпиады в Пекине
27 Января 2022 00:14
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На официальных страницах Национального Олимпийского комитета в социальных сетях появился тизерный ролик уникальных костюмов казахстанских знаменосцев на Олимпийских играх-2022 в Пекине, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.
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Эксклюзивные наряды изготовлены полностью вручную. Каждая деталь и узор объединены общей тематикой и смыслом. Костюмы будут представлены на церемонии открытия Олимпиады-2022.
Отмечается, что знаменосцами сборной Казахстана будут Абзал Ажгалиев (шорт-трек) и Екатерина Айдова (конькобежный спорт). Торжественная церемония открытия состоится 4 февраля на Национальном стадионе Пекина.
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