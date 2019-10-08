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Появился тизер сериала о казахстанских военных летчиках
8 Октября 2019 20:25
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Появился тизер сериала о казахстанских военных летчиках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.
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Учебно-боевые вылеты, сложные задачи и лётное братство - новый отечественный продукт снимали при поддержке Министерства обороны РК. Съемочный процесс проходил на авиационной базе Вооруженных сил Казахстана в Талдыкоргане.
Герои сериала – молодые военные летчики Военно-воздушных сил Казахстана, отличники учебы, которые после окончания летного вуза начинают службу в войсках. Небо – их стихия, и они исполнены мечтой его покорить.
Премьера сериала состоится в ноябре.
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