Появился тизер сериала о казахстанских военных летчиках

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Появился тизер сериала о казахстанских военных летчиках, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны РК.

Учебно-боевые вылеты, сложные задачи и лётное братство - новый отечественный продукт снимали при поддержке Министерства обороны РК. Съемочный процесс проходил на авиационной базе Вооруженных сил Казахстана в Талдыкоргане.

























Герои сериала – молодые военные летчики Военно-воздушных сил Казахстана, отличники учебы, которые после окончания летного вуза начинают службу в войсках. Небо – их стихия, и они исполнены мечтой его покорить.

















Премьера сериала состоится в ноябре.