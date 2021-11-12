Появилось видео задержания наркоторговцев в Актобе
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Продолжается расследование дела о преступной группе наркоторговцев в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДП области.
Ранее сообщалось, что в марте в ходе реализации оперативных материалов сотрудниками управления противодействия наркопреступности Актюбинской области совместно с отрядом спецназа Национальной гвардии РК была пресечена деятельность преступной группы.
Группа состояла из 7 участников, они длительное время занимались перевозкой, хранением и сбытом наркотических средств «марихуана» и «гашиш» в особо крупном размере на территории Актюбинской области, привозя наркотики из южных регионов.
Общий вес изъятой марихуаны составил около 25 килограммов, общий вес изъятого наркотического вещества «гашиш» составил более 5 килограммов.
На видео, предоставленном ДП области, заснят момент задержания преступной группы и изъятия наркотиков.
Ранее в отношении членов группы было возбуждено дело по фактам перевозки, хранения и сбыта наркотических средств в особо крупном размере. В данное время в ходе досудебного расследования в отношении вышеуказанных лиц, зарегистрированы уголовные правонарушения по ч. 1, 2 статьи 262 УК РК, по признакам преступления - создание и участие в организованной преступной группе с целью совершения преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств.
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