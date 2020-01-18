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Появилось видео задержания экс-акима Алатауского района Алматы
18 Января 2020 16:05
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НУР-СУЛТАН-АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба предоставила видео задержания экс-акима Алатауского района г. Алматы и его заместителя, передает МИА «Казинформ».
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Напомним, Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены экс-аким Алатауского района г.Алматы, его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района.
Они подозреваются в хищении в 2019 году бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме «Развития регионов до 2020 года».Как сообщалось 17 января 2020 года, распоряжением акима Алматы по согласованию с Администрацией Президента и депутатами маслихата новым акимом Алатауского района назначен Азамат Калдыбеков - вместо Шахмердена Рыспаева (занимал эту должность с 10 июля 2017 года).
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