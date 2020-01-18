Появилось видео задержания экс-акима Алатауского района Алматы

НУР-СУЛТАН-АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Антикоррупционная служба предоставила видео задержания экс-акима Алатауского района г. Алматы и его заместителя, передает МИА «Казинформ».

Напомним, Антикоррупционной службой по подозрению в совершении коррупционного преступления изобличены экс-аким Алатауского района г.Алматы, его заместитель, а также руководитель отдела культуры и развития языков аппарата акима данного района.

Они подозреваются в хищении в 2019 году бюджетных средств в крупном размере, выделенных по госпрограмме «Развития регионов до 2020 года».