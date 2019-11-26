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Появилось видео выступления Елбасы на встрече с членами Nur Otan

26 Ноября 2019 13:49
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Появилось видео выступления Елбасы на встрече с членами Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева опубликовала видео выступления Елбасы на встрече с представителями региональных филиалов партии Nur Otan, передает МИА «Казинформ».

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Напомним, 25 ноября на встрече с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan» Председатель партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить подготовку предвыборных программ по каждому региону, городу и району. Также назвал ряд направлений для повышения эффективности работы партии «Nur Otan» на местах.

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Ключевые слова: Нур Отан, Первый Президент - Елбасы,
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