Появилось видео выступления Елбасы на встрече с членами Nur Otan

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Пресс-служба Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева опубликовала видео выступления Елбасы на встрече с представителями региональных филиалов партии Nur Otan, передает МИА «Казинформ».

Напомним, 25 ноября на встрече с представителями региональных филиалов партии «Nur Otan» Председатель партии, Елбасы Нурсултан Назарбаев поручил обеспечить подготовку предвыборных программ по каждому региону, городу и району. Также назвал ряд направлений для повышения эффективности работы партии «Nur Otan» на местах.