Появилось видео спасения туристов в горах Кыргызстана
31 Июля 2018 18:40 329
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Видео спасения пострадавших туристов в горах Кыргызстана представили в Комитете по ЧС МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».
На видео экипаж ГУ «РОСО» КЧС на вертолете приземляется на ледник Скрябина и забирает пострадавших туристов.
Напомним, 30 июля 2018 года на леднике Скрябина в Кыргызстане произошел камнепад, в результате которого пострадали туристы из Казахстана и России. 31 июля 2018 года вертолет МИ-171 Казавиаспас КЧС МВД РК утром вылетел в Кыргызстан для эвакуации шести пострадавших и одного погибшего из Казахстана. Тело погибшего казахстанца передали полиции Алматы для проведения следственных мероприятий.
Ключевые слова: Происшествия, Видео, Кыргызстан,
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