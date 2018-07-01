Появилось видео спасения туристов в горах Кыргызстана

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Видео спасения пострадавших туристов в горах Кыргызстана представили в Комитете по ЧС МВД РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

На видео экипаж ГУ «РОСО» КЧС на вертолете приземляется на ледник Скрябина и забирает пострадавших туристов.

Напомним, 30 июля 2018 года на леднике Скрябина в Кыргызстане произошел камнепад, в результате которого пострадали туристы из Казахстана и России. 31 июля 2018 года вертолет МИ-171 Казавиаспас КЧС МВД РК утром вылетел в Кыргызстан для эвакуации шести пострадавших и одного погибшего из Казахстана. Тело погибшего казахстанца передали полиции Алматы для проведения следственных мероприятий.



