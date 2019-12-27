Появилось видео спасения младенца из упавшего самолета

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео со спасением младенца из упавшего самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Видео опубликовали в Instagram.

«Это трогательное видео появилось с места крушения самолёта. На кадрах видно, как спасатель держит в руках малыша и бережно несет его в безопасное место. Отметим, что ранее появилось фото спасателя и ребенка, которое прозвали «кадром дня», - говорится в посте к видео.

Напомним, сегодня утром самолет упал близ Алматы.

Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.

Количество погибших увеличилось до 12 человек.

Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.

Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.

Комитет по ЧС опубликовал список погибших.



