Появилось видео спасения младенца из упавшего самолета
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В Сети появилось видео со спасением младенца из упавшего самолета, передает корреспондент МИА «Казинформ».
Видео опубликовали в Instagram.
«Это трогательное видео появилось с места крушения самолёта. На кадрах видно, как спасатель держит в руках малыша и бережно несет его в безопасное место. Отметим, что ранее появилось фото спасателя и ребенка, которое прозвали «кадром дня», - говорится в посте к видео.
Напомним, сегодня утром самолет упал близ Алматы.
Согласно первоначальной информации, в авиакатастрофе погибли 7 человек.
Количество погибших увеличилось до 12 человек.
Для расследования авиакатастрофы создана специальная правительственная комиссия.
Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования родственникам и близким погибших, а также пообещал строго наказать виновных в трагедии.
Комитет по ЧС опубликовал список погибших.
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