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Появилось видео праздничного салюта в Алматы

17 Декабря 2021 02:25
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Появилось видео праздничного салюта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В День Независимости в Алматы состоялся праздничный салют, передает МИА «Казинформ».

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Как сообщалось ранее, праздничный фейерферк в честь 30-летия Независимости РК запустили в 21.00 на площади «Астана», напротив здания Казахстанско-Британского технического университета.

Собралось много зрителей, взрослых и детей.


Напомним, накануне Дня Независимости, вечером 15 декабря, праздничный салют запустили в трех точках Нур-Султана.



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#Алматы   #30 лет Независимости  
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