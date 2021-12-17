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Появилось видео праздничного салюта в Алматы
17 Декабря 2021 02:25
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АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В День Независимости в Алматы состоялся праздничный салют, передает МИА «Казинформ».
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Как сообщалось ранее, праздничный фейерферк в честь 30-летия Независимости РК запустили в 21.00 на площади «Астана», напротив здания Казахстанско-Британского технического университета.
Собралось много зрителей, взрослых и детей.
Напомним, накануне Дня Независимости, вечером 15 декабря, праздничный салют запустили в трех точках Нур-Султана.
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