Появилось видео праздничного салюта в Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В День Независимости в Алматы состоялся праздничный салют, передает МИА «Казинформ».

Как сообщалось ранее, праздничный фейерферк в честь 30-летия Независимости РК запустили в 21.00 на площади «Астана», напротив здания Казахстанско-Британского технического университета.

Собралось много зрителей, взрослых и детей.



