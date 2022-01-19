Появилось видео погрома акимата Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Появилось видео погрома акимата Актюбинской области во время митинга 5 января, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции.

На одном видео захватчики вынесли из одного кабинета портрет, предположительно, Назарбаева и начали его разбивать. На втором видео на первом этаже здания видно, как полицейские уходят от наступления и прячутся в небольшом помещении, а погромщики кидают в них стулья, бьют стекла.

«5 января во время митинга радикально настроенные элементы захватили здание акимата Актюбинской области. Бесчинствующая толпа разгромила несколько кабинетов, были повреждены и похищены бытовая техника и другое. На кадрах видно, что «митингующие» ломают мебель, бьют стекла», - говорится в сообщении пресс-службы ДП.

Также в одном видео на площади акимата пожарная машина и скорая помощь отступают от толпы, которая кидает камни, а один человек все же запрыгивает на пожарную машину.

«Во время беспорядков имели место нападения на служебные автомашины службы пожаротушения ДЧС Актюбинской области. Преступники пытались захватить пожарную автомашины и нанесли телесные повреждения двум пожарным», - говорится в пресс-релизе.

На сегодняшний день обстановка в регионе стабильная. Предприятия, общественный транспорт и все службы работают в штатном режиме. С 16 января был снят режим ЧП, однако усилено патрулирование улиц.



