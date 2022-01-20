Появилось видео нападения митингующих на пожарную машину в Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Появилось видео нападения в Актобе 5 января на пожарную машину, на котором видно, как толпа бьет стекла и пытается удержать транспорт, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает пресс-служба ДЧС области, 5 января 2022 года при следовании на место вызова сотрудники подверглись нападению вооруженной толпы, однако они сумели выбраться и, не оставив технику, вернулись в расположение пожарной части.

На видео показана автомашина «КамАз», на которую напали разъяренные люди.

В тот день силы и средства службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ, в количестве 20 человек и 5 единиц техники, принимали участие в ликвидации происшествия по проспекту Абулхаир-хана 31, где в квартиру попала дымовая шашка. По пути следования, по улице Пацаева, «КамАз АЛ-30» подвергся нападению толпы, вооруженной арматурой, палками, камнями, в результате чего были нанесены телесные повреждения боевому расчету- водителю, старшине гражданской защиты Комытову А.Т. и пожарному сержанту гражданской защиты Тулеганову К.Т. Было разбито лобовое стекло, порезана задняя покрышка, украдено ПТВ.

Нападению также подверглась бригада оперативно-спасательного отряда на автомашине «Газель», там были разбиты все стекла, в том числе лобовое и боковые, помята крыша от «прыжков вооруженной толпы», имеются вмятины кузова, сломан бампер.

«Сотрудники оперативно-спасательного отряда смогли избежать избиения, пожарная автоцистерна и автомашина дежурной службы пожаротушения, следовавшие к месту вызова, были окружены толпой, вооруженной арматурами, палками и камнями, они, не доехав до места вызова, вернулись к месту дислокации», - говорится в сообщении пресс-службы.