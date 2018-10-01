Появилось видео аварийного запуска с космодрома «Байконур»

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В распоряжении МИА «Казинформ» оказалось видео аварийного запуска ракеты-носителя «Союз ФГ» с космодрома «Байконур», передает корреспондент информагентства.

Видео было предоставлено МИА «Казинформ» очевидцем запуска.

Очевидцы на Байконуре увидели успешный старт и отделение первой ступени ракеты-носителя. Но не все сразу поняли, что сработала система аварийного спасения (САС). Спускаемый аппарат отстреливается и на парашюте спускается на землю.

Напомним, сегодня в 14 часов 40 минут 15 секунд с Гагаринской стартовой площадки космодрома «Байконур» был осуществлен запуск ракеты-носителя «Союз ФГ», которая должна была вывести на орбиту транспортный пилотируемый корабль (ТПК) «Союз МС-10».













главное фото: © Сергей Савостьянов ТАСС