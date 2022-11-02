Появилось расписание первых боев казахстанских боксеров на ЧА-2022
Появилось расписание первых боев казахстанских боксеров на ЧА-2022
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, когда казахстанские боксеры проведут свои первые бои на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Мужчины
2 ноября
51 кг. Сакен Бибосынов — Спарш Кумар (Индия)
57 кг. Серик Темиржанов — Ихлаз Гылычжанов (Туркменистан)
63,5 кг. Санатали Тольтаев — Руслан Абдуллаев (Узбекистан)
4 ноября
48 кг. Санжар Ташкенбай — Асилбек Джалилов (Узбекистан)
67 кг. Дулат Бекбауов — Сапармурат Одаев (Туркменистан)
71 кг. Асланбек Шымбергенов — Маржон Пианьяр (Филиппины)
6 ноября
54 кг. Махмуд Сабырхан — Фануват Чоожанат (Таиланд) / Дорьныамбуу Ганболд (Монголия)
60 кг. Саматали Тольтаев — Мирзохид Имамназаров (Кыргызстан) / Шукур Овезов (Туркменистан)
7 ноября
75 кг. Нурканат Райыс — Сагын Сатыбалды уулу (Кыргызстан)
80 кг. Нурбек Оралбай — Анвар Насрединов (Камбоджа) / Джонгджо Веерапон (Таиланд)
86 кг. Сагындык Тогамбай — Навруз Джафоев (Таджикистан)
92 кг. Айбек Оралбай — Навеен Кумар (Индия)
+92 кг. Камшыбек Кункабаев — Моханнад Вишан (Палестина) / До Хьен Ким (Южная Корея)
Женщины
3 ноября
50 кг. Назым Кызайбай — Раксат Чутхамат (Таиланд)
5 ноября
52 кг. Жазира Оракбаева — Ким Чае Вон (Южная Корея)
54 кг. Жайна Шекербекова — Хана Нарита (Япония)
57 кг. Карина Ибрагимова — Им Ае Джи (Южная Корея)
63 кг. Аида Абикеева — Маи Кито (Япония)
70 кг. Дарига Шакимова — Пооджа (Индия)
75 кг. Валентина Хальзова — Ловлина Боргохаин (Индия)
6 ноября
48 кг. Алуа Балкибекова — Йодварее Тхипсатча (Таиланд) / Шине Порес Альтеа (Палестина)
60 кг. Римма Волосенко — Номин-Эрди Тугсжаргал (Монголия)
9 ноября
66 кг. Мадина Нуршаева — Чой Хон Гюн (Южная Корея)
81 кг. Гульсая Ержан — Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам)
+81 кг. Ляззат Кунгейбаева — Альфия Тараннум Акрам (Индия)
Фото: Sports.kz.