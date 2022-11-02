Появилось расписание первых боев казахстанских боксеров на ЧА-2022

2 Ноября 2022, 03:00

2 Ноября 2022, 03:00

Появилось расписание первых боев казахстанских боксеров на ЧА-2022

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно, когда казахстанские боксеры проведут свои первые бои на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Мужчины

2 ноября

51 кг. Сакен Бибосынов — Спарш Кумар (Индия)

57 кг. Серик Темиржанов — Ихлаз Гылычжанов (Туркменистан)

63,5 кг. Санатали Тольтаев — Руслан Абдуллаев (Узбекистан)

4 ноября

48 кг. Санжар Ташкенбай — Асилбек Джалилов (Узбекистан)

67 кг. Дулат Бекбауов — Сапармурат Одаев (Туркменистан)

71 кг. Асланбек Шымбергенов — Маржон Пианьяр (Филиппины)

6 ноября

54 кг. Махмуд Сабырхан — Фануват Чоожанат (Таиланд) / Дорьныамбуу Ганболд (Монголия)

60 кг. Саматали Тольтаев — Мирзохид Имамназаров (Кыргызстан) / Шукур Овезов (Туркменистан)

7 ноября

75 кг. Нурканат Райыс — Сагын Сатыбалды уулу (Кыргызстан)

80 кг. Нурбек Оралбай — Анвар Насрединов (Камбоджа) / Джонгджо Веерапон (Таиланд)

86 кг. Сагындык Тогамбай — Навруз Джафоев (Таджикистан)

92 кг. Айбек Оралбай — Навеен Кумар (Индия)

+92 кг. Камшыбек Кункабаев — Моханнад Вишан (Палестина) / До Хьен Ким (Южная Корея)

Женщины

3 ноября

50 кг. Назым Кызайбай — Раксат Чутхамат (Таиланд)

5 ноября

52 кг. Жазира Оракбаева — Ким Чае Вон (Южная Корея)

54 кг. Жайна Шекербекова — Хана Нарита (Япония)

57 кг. Карина Ибрагимова — Им Ае Джи (Южная Корея)

63 кг. Аида Абикеева — Маи Кито (Япония)

70 кг. Дарига Шакимова — Пооджа (Индия)

75 кг. Валентина Хальзова — Ловлина Боргохаин (Индия)

6 ноября

48 кг. Алуа Балкибекова — Йодварее Тхипсатча (Таиланд) / Шине Порес Альтеа (Палестина)

60 кг. Римма Волосенко — Номин-Эрди Тугсжаргал (Монголия)

9 ноября

66 кг. Мадина Нуршаева — Чой Хон Гюн (Южная Корея)

81 кг. Гульсая Ержан — Тхи Хуонг Нгуен (Вьетнам)

+81 кг. Ляззат Кунгейбаева — Альфия Тараннум Акрам (Индия)

Фото: Sports.kz.