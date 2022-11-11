Появилось расписание финальных боев казахстанцев на ЧА-2022 по боксу

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание финалов с участием казахстанских боксеров на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

11 ноября (16:00 по астанинскому времени)

Женщины

48 кг - Алуа Балкибекова — Като Хикару (Япония) — 1-я пара

54 кг - Жайна Шекербекова — Джутамас Джитпонг (Таиланд) — 4-я пара

57 кг - Карина Ибрагимова — Ирие Сена (Япония) — 5-я пара

81 кг - Гульсая Ержан — Савити (Индия) — 11-я пара

12 ноября (16:00 по астанинскому времени)

Мужчины

48 кг - Санжар Ташкенбай (Казахстан) — Аратаке Кадзума (Япония) — 1-я пара

51 кг - Сакен Бибосынов (Казахстан) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — 2-я пара

54 кг - Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Карло Паалам (Филиппины) — 3-я пара

57 кг - Серик Темиржанов (Казахстан) — Абдумалик Халоков (Узбекистан) — 4-я пара

67 кг - Дулат Бекбауов (Казахстан) — Бунджонг Синсири (Таиланд) — 7-я пара

71 кг - Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — Зеяд Ишайш (Иордания) — 8-я пара

75 кг - Нурканат Райыс (Казахстан) — Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) — 9-я пара

92 кг - Айбек Оралбай (Казахстан) — Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан) — 12-я пара

+92 кг - Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Лазизбек Муллажонов (Узбекистан) — 13-я пара.

По итогам полуфинала Казахстан выиграл восемь бронзовых медалей на ЧА-2022 по боксу.

Стоит отметить, что мужская сборная Казахстана по боксу лидирует по количеству финалистов чемпионата. В финале у мужчин Казахстан будут представлять девять боксеров. Второе место по количеству финалистов занимает команда Узбекистана — семь боксеров. Иорданию будут представлять четыре боксера, Таиланд — два, Индию, Японию, Филиппины и Монголию — по одному.









Фото: sports.kz