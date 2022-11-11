Появилось расписание финальных боев казахстанцев на ЧА-2022 по боксу
11 ноября (16:00 по астанинскому времени)
Женщины
48 кг - Алуа Балкибекова — Като Хикару (Япония) — 1-я пара
54 кг - Жайна Шекербекова — Джутамас Джитпонг (Таиланд) — 4-я пара
57 кг - Карина Ибрагимова — Ирие Сена (Япония) — 5-я пара
81 кг - Гульсая Ержан — Савити (Индия) — 11-я пара
12 ноября (16:00 по астанинскому времени)
Мужчины
48 кг - Санжар Ташкенбай (Казахстан) — Аратаке Кадзума (Япония) — 1-я пара
51 кг - Сакен Бибосынов (Казахстан) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — 2-я пара
54 кг - Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Карло Паалам (Филиппины) — 3-я пара
57 кг - Серик Темиржанов (Казахстан) — Абдумалик Халоков (Узбекистан) — 4-я пара
67 кг - Дулат Бекбауов (Казахстан) — Бунджонг Синсири (Таиланд) — 7-я пара
71 кг - Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — Зеяд Ишайш (Иордания) — 8-я пара
75 кг - Нурканат Райыс (Казахстан) — Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) — 9-я пара
92 кг - Айбек Оралбай (Казахстан) — Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан) — 12-я пара
+92 кг - Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Лазизбек Муллажонов (Узбекистан) — 13-я пара.
По итогам полуфинала Казахстан выиграл восемь бронзовых медалей на ЧА-2022 по боксу.
Стоит отметить, что мужская сборная Казахстана по боксу лидирует по количеству финалистов чемпионата. В финале у мужчин Казахстан будут представлять девять боксеров. Второе место по количеству финалистов занимает команда Узбекистана — семь боксеров. Иорданию будут представлять четыре боксера, Таиланд — два, Индию, Японию, Филиппины и Монголию — по одному.
Фото: sports.kz