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    05:21, 11 Ноябрь 2022 | GMT +6

    Появилось расписание финальных боев казахстанцев на ЧА-2022 по боксу

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание финалов с участием казахстанских боксеров на чемпионате Азии-2022 в Аммане (Иордания), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    11 ноября (16:00 по астанинскому времени)

    Женщины

    48 кг - Алуа Балкибекова — Като Хикару (Япония) — 1-я пара

    54 кг - Жайна Шекербекова — Джутамас Джитпонг (Таиланд) — 4-я пара

    57 кг - Карина Ибрагимова — Ирие Сена (Япония) — 5-я пара

    81 кг - Гульсая Ержан — Савити (Индия) — 11-я пара

    12 ноября (16:00 по астанинскому времени)

    Мужчины

    48 кг - Санжар Ташкенбай (Казахстан) — Аратаке Кадзума (Япония) — 1-я пара

    51 кг - Сакен Бибосынов (Казахстан) — Хасанбой Дусматов (Узбекистан) — 2-я пара

    54 кг - Махмуд Сабырхан (Казахстан) — Карло Паалам (Филиппины) — 3-я пара

    57 кг - Серик Темиржанов (Казахстан) — Абдумалик Халоков (Узбекистан) — 4-я пара

    67 кг - Дулат Бекбауов (Казахстан) — Бунджонг Синсири (Таиланд) — 7-я пара

    71 кг - Асланбек Шымбергенов (Казахстан) — Зеяд Ишайш (Иордания) — 8-я пара

    75 кг - Нурканат Райыс (Казахстан) — Саиджамшид Джафаров (Узбекистан) — 9-я пара

    92 кг - Айбек Оралбай (Казахстан) — Мадияр Сайдрахимов (Узбекистан) — 12-я пара

    +92 кг - Камшыбек Кункабаев (Казахстан) — Лазизбек Муллажонов (Узбекистан) — 13-я пара.

    По итогам полуфинала Казахстан выиграл восемь бронзовых медалей на ЧА-2022 по боксу.

    Стоит отметить, что мужская сборная Казахстана по боксу лидирует по количеству финалистов чемпионата. В финале у мужчин Казахстан будут представлять девять боксеров. Второе место по количеству финалистов занимает команда Узбекистана — семь боксеров. Иорданию будут представлять четыре боксера, Таиланд — два, Индию, Японию, Филиппины и Монголию — по одному.



    Фото: sports.kz


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