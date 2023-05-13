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Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023

Редактор:  
Гульмира Байзакова
13 Мая 2023, 06:30
Появилось расписание боев казахстанских боксеров за «золото» ЧМ-2023 Фото:Sports.kz

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - Стало известно расписание финальных боев казахстанских боксеров на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан). Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В первый день финалов, 13 мая, Санжар Ташкенбай (48 кг) сразится с грузином Сахилом Алахвердови — они выйдут на ринг первой парой (сессия начнется в 18:00 по астанинскому времени), а Дулат Бекбауов (67 кг) во втором по счету поединке встретится с узбекистанцем Асадхуджей Муйдинхуджаевым.

Во второй день финалов, 14 мая, Махмуд Сабырхан (54 кг) проведет бой с узбекистанским боксером Ойбеком Джураевым — они выйдут на ринг первыми (сессия также начнется в 18:00), Асланбек Шымбергенов (71 кг) в четвертой паре будет драться с еще одним узбекистанцем, Саиджамшидом Джафаровым, а Нурбек Оралбай (80 кг) в пятой паре сразится с этническим казахом из Китая Тохтарбеком Танатханом.


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