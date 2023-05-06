Появилось расписание боев казахстанских боксеров в шестой день ЧМ-2023

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В субботу, 6 мая, два боксера из Казахстана выступят на чемпионате мира-2023 в Ташкенте (Узбекистан), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Оба спортсмена выйдут на ринг в дневной сессии, которая начнется в 15:00 по астанинскому времени.

Третьей парой на ринге Б Дулат Бекбауов в 1/16 финала в весовой категории до 67 килограммов встретится с румыном Андреем Мустетом, а капитан сборной Казахстана Асланбек Шымбергенов в заключительном, десятом поединке, сразится с Аароном Принсом из Тринидада и Тобаго — они также встретятся на стадии 1/16 финала в весовой категории до 71 килограмма.

Сборная Казахстана уже понесла три потери на ЧМ-2023 в Ташкенте: досрочно выступление на турнире завершили Талгат Сырымбетов (60 кг), Санатали Тольтаев (63,5 кг) и Айбек Оралбай (92 кг).