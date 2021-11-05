Появилось расписание боев казахстанских боксеров в финале чемпионата мира в Белграде

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Стало известно, когда казахстанские боксеры выступят в финале чемпионата мира-2021 по боксу в Белграде, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Всего в финале ЧМ-2021 Казахстан представят четыре спортсмена: Темиртас Жусупов (48 кг), Сакен Бибосынов (51 кг), Махмуд Сабырхан (54 кг) и Серик Темиржанов (57 кг).

5 ноября Темиртас Жусупов встретится с таиландцем Вуттичаем Юрачаем, а Махмуд Сабырхан сразится с японцем Томоей Цубои.

6 ноября Сакен Бибосынов проведет бой с американцем Роско Хиллом, а Серик Темиржанов будет биться за «золото» с другим представителем США — Джамалом Харви.

Финалы пройдут только в вечерней сессии, которая начнется в 23:00 по времени Нур-Султана. Все бои в прямом эфире покажет телеканал «Qazsport».