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Появилось расписание боев казахстанских боксеров в девятый день ЧМ-2023 в Ташкенте

Редактор:  
Ринат Дусумов
9 Мая 2023, 06:36
Появилось расписание боев казахстанских боксеров в девятый день ЧМ-2023 в Ташкенте Фото:instagram.com/boxingkazakhstan

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во вторник, 9 мая, сборную Казахстана на чемпионате мира-2023 по боксу в Ташкенте (Узбекистан) будут представлять пять спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 15:00 по астанинскому времени, Асланбек Шымбергенов (71 кг) сразится с представителем Израиля Мирославом Капулером-Ищенко — это восьмой бой на ринге А, а Нурбек Оралбай (80 кг) встретится с турком Кааном Айкутсуном — одиннадцатый бой на ринге Б.

В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, на ринге А выступят три казахстанских боксера. В первой паре Махмуд Сабырхан (54 кг) померится силами с Сачином Сивачем, в седьмой паре Дулат Бекбауов (67 кг) проведет бой с еще одним представителем Индии — Акашем Сангваном, а в двенадцатой паре Нурканат Райыс (75 кг) встретится с бразильским боксером Вандерлеем Перейрой.


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