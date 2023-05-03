Появилось расписание боев казахстанских боксеров на чемпионате мира в Ташкенте

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Два боксера из Казахстана выступят на чемпионате мира-2023 в Ташкенте, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

В дневной сессии, которая начнется в 14:00 по астанинскому времени, Санатали Тольтаев (63,5 кг) в 1/16 финала встретится с представителем Маврикия Ришарно Колином. Их поединок запланирован десятым по счету на ринге Б.

В вечерней сессии, которая начнется в 19:00, Камшыбек Кункабаев (+92 кг) проведет бой с россиянином Алексеем Дроновым - они выйдут на ринг А заключительной, тринадцатой парой.

Напомним, сборная Казахстана уже понесла одну потерю на ЧМ-2023: досрочно завершил выступление на турнире Талгат Сырымбетов (60 кг).