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    16:10, 29 Март 2021 | GMT +6

    Появилось первое видео снежного барса в горах казахстанского Алтая

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    АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - Первое видео снежного барса в горах казахстанского Алтая появилось на странице Катон-Карагайского государственного национального природного парка в социальной сети Instagram. Об этом передает МИА «Казинформ».

    «На территории Арчатинского лесничества в ноябре 2020 года лесничим Ж. Аманбаевым и государственными инспекторами М.Омаровым и М.Арабаевым была установлена фотоловушка, с помощью которой удалось получить уникальные видеокадры снежного барса. Несколько видеороликов в 2020 и 2021 годах запечатлели это красивое животное в разных ракурсах. Мы надеемся, что установка фотоловушек и другие современные методы исследования помогут больше узнать о биологии, экологии и других особенностях ирбиса на территории Катон-Карагайского ГНПП», - говорится в описании видео.

    Ранее сообщалось о том, что снежный барс попал в фотоловушку в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике в Туркестанской области.


    Теги:
    для BELTA Восточно-Казахстанская область Экология Главная Видео
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