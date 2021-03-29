Появилось первое видео снежного барса в горах казахстанского Алтая

АЛТАЙ. КАЗИНФОРМ - Первое видео снежного барса в горах казахстанского Алтая появилось на странице Катон-Карагайского государственного национального природного парка в социальной сети Instagram. Об этом передает МИА «Казинформ».

«На территории Арчатинского лесничества в ноябре 2020 года лесничим Ж. Аманбаевым и государственными инспекторами М.Омаровым и М.Арабаевым была установлена фотоловушка, с помощью которой удалось получить уникальные видеокадры снежного барса. Несколько видеороликов в 2020 и 2021 годах запечатлели это красивое животное в разных ракурсах. Мы надеемся, что установка фотоловушек и другие современные методы исследования помогут больше узнать о биологии, экологии и других особенностях ирбиса на территории Катон-Карагайского ГНПП», - говорится в описании видео.

Ранее сообщалось о том, что снежный барс попал в фотоловушку в Аксу-Жабаглинском государственном природном заповеднике в Туркестанской области.