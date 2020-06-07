Появились подробности нападения на полицейского в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - В департаменте полиции Павлодарской области поделились подробностями инцидента, произошедшего накануне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

Расследованием установлено, что 6 июня 31-летний гражданин К, ранее судимый за совершение грабежа, в состоянии алкогольного опьянения средней степени тяжести, нарушая правила благоустройства города, а также распивая алкогольные напитки, находился во дворе дома 96 по улице Лермонтова в городе Павлодаре. Сообщение об указанном факте от жильцов дома участковый инспектор полиции Р. Токебаев получил во время патрулирования своего административного участка.

Прибывший на место участковый инспектор полиции Р. Токебаев сделал замечание гражданину К. о допущенных им нарушениях административного законодательства, на что гражданин, выражаясь грубой нецензурной бранью, высказал оскорбительные слова в адрес сотрудника полиции.

Несмотря на предупреждения со стороны участкового прекратить противоправные действия, мужчина продолжал оскорблять и толкать представителя власти, провоцируя его на применение физической силы.

Инспектор полиции, согласно действующему законодательству, в связи с активным насильственным сопротивлением был вправе применить специальные средства. Но поскольку на руках гражданина К. находился малолетний ребенок, участковый ограничился действиями оборонительного характера.

Однако нарушителя это не остановило, он стал наносить сотруднику полиции удары руками и ногами. В ходе инцидента гр. К. своими противоправными действиями причинил полицейскому различные телесные повреждения.

Прибывшим на место нарядом полиции подозреваемый гражданин К. задержан и водворен в ИВС УП города Павлодара, его действия переквалифицированы на часть 2 статьи 380 УК Республики Казахстан «Применение насилия опасного для жизни и здоровья представителя власти.