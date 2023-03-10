Появились подробности дела с участием сына Даулета Турлыханова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Главной военной прокуратуре прокомментировали подробности дела об избиении юристов сыном Даулета Турлыханова. На сегодня назначены судебно-медицинские экспертизы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как напомнили в Главной военной прокуратуре, в ночь с 10 на 11 февраля 2023 года по улице Аль-Фараби города Алматы возле одного из развлекательных заведений между военнослужащим срочной службы воинской части 30212 МО РК рядовым Болат Н.Д., находящимся в увольнении, и гражданином Черновым О. произошел конфликт.

В ходе конфликта Болат Н. Д. нанес несколько ударов Чернову и его супруге.

«11 февраля по данному факту Управлением полиции Бостандыкского района Департамента полиции города Алматы в отношении Болата зарегистрировано досудебное расследование по части 1 статьи 293 Уголовного кодекса Республики Казахстан («Хулиганство»). В последующем, ввиду того, что Болат является военнослужащим, уголовное дело передано по подследственности в Управление военной полиции Алматинского регионального гарнизона. В рамках досудебного расследования назначены судебно-медицинские экспертизы, надзирающим прокурором даны письменные указания по установлению всех обстоятельств происшествия», - проинформировали в ведомстве.

Отмечается, что в соответствии с требованиями статьи 201 Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан иная информация в интересах следствия разглашению не подлежит.

Ранее Даулет Турлыханов прокомментировал инцидент с участием его сына Нурасыла, который подозревается в избиении семьи юристов в Алматы.