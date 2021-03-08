Появились новые подробности срыва боя Головкин — Мунгия

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Экс-чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (36-0, 29 КО) пока не готов к бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (41-1-1, 36 КО), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«Команда Мунгии решила не рисковать и сделать выбор в пользу менее опасного соперника, чтобы чуть дальше эффективнее продвинуть его карьеру. Сам Хайме раньше также говорил, что перед таким опасным боем, как с Головкиным, ему нужен промежуточный поединок. Что ж, будем надеяться, что они с GGG все-таки встретятся, но уже после апреля», — говорит эксперт телеканала ESPN Бернардо Пилатти.

На апрель Мунгия выбирает себе одного из этих боксеров: Димитриус Баллард (20-0-1, 13 КО), Шейн Мосли-младший (17-3, 10 КО), Джейсон Куигли (18-1, 14 КО), Люк Килер (17-3-1, 5 КО).

Ранее появилась информация, о том, что следующий бой Геннадия Головкина против непобежденного нокаутера сорвался.