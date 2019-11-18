Появились новые подробности о трилогии Головкин — «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сообщениям портала Asapland.com мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес намерен провести два объединительных боя в 2020 году, в том числе с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

«План «Канело« состоит в том, чтобы объединить титулы, проведя поединки с британцем Билли Джо Сондерсом и казахстанцем Геннадием Головкиным в 2020 году.

Если Головкин сможет защитить свои титул IBF и IBO в поединке с польским боксером Камилом Шереметой. «Канело« рассчитывает провести бой с казахстанцем в знаменательную дату для мексиканцев — 15-го сентября», — сообщает портал.