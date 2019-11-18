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Появились новые подробности о трилогии Головкин — «Канело»

18 Ноября 2019 02:31
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Появились новые подробности о трилогии Головкин — «Канело»

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - По сообщениям портала Asapland.com мексиканский боксер Сауль «Канело» Альварес намерен провести два объединительных боя в 2020 году, в том числе с казахстанским боксером Геннадием Головкиным, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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«План «Канело« состоит в том, чтобы объединить титулы, проведя поединки с британцем Билли Джо Сондерсом и казахстанцем Геннадием Головкиным в 2020 году.

Если Головкин сможет защитить свои титул IBF и IBO в поединке с польским боксером Камилом Шереметой. «Канело« рассчитывает провести бой с казахстанцем в знаменательную дату для мексиканцев — 15-го сентября», — сообщает портал.

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Ключевые слова: Спорт, Головкин,
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